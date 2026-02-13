Можуть "зірвати" мирну угоду: чи відправлять країни ЄС свої війська до України, — ЗМІ

Більшість громадян Франції та Німеччини не підтримують відправку своїх військових до України для підтримки миру. Як пише Рolitico, опитування показало, що вони радше "поставлять під загрозу мирну угоду", ніж долучаться до багатонаціональної миротворчої місії.

Зокрема, видання Рolitico у своєму матеріалі оприлюднило результати опитування, проведеного незалежною компанією Public First серед понад 10 тисяч респондентів у США, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині. З огляду на його результати, автор статті припустив, що європейці ставлять президента Франції Еммануеля Макрона у складну політичну ситуацію, який раніше обіцяв направити французькі війська в Україну після завершення війни, але громадська підтримка цієї ініціативи виявилася низькою.

Загалом, опитування показало, що у Франції лише 33% респондентів підтримують розгортання військ для забезпечення миру, тоді як 43% виступають проти. Ба більше, у Німеччині негативна оцінка ще вища — 53% опитаних проти відправки миротворців. Аналогічна тенденція спостерігається і в США, де 43% респондентів вважають, що американські війська не повинні брати участь у такій місії. Лише в Канаді та Великій Британії більшість населення висловила готовність направити військових для гарантування миру.

Варто зауважити, що західні країни вважають миротворців важливими для безпеки України, однак все ж реальне розгортання військ залишається під питанням і потребує схвалення парламентів. Водночас Росія категорично проти присутності НАТО в Україні та попереджає про рішучу відповідь на будь-які ворожі кроки.

Експерти відзначають, що відсутність підтримки з боку Франції та Німеччини ставить під сумнів ефективність будь-якої майбутньої мирної угоди.

"На початку минулого року питання явно полягало в тому, чи можна покластися на США у підтримці миру в Україні, але це опитування показує, що тепер те саме можна вимагати від двох найбільших економік Європи. Обіцянки, які вони дають, цілком можуть суперечити поглядам виборців, яких вони представляють ", – зауважив керівник відділу опитувань Public First Себ Райд.

Також у матеріалі пояснили, що це опитування проводилося онлайн з 6 по 9 лютого 2026 року серед 10 289 дорослих у п’яти країнах. Вибірки були зважені за віком, статтю та географічним розташуванням. Загальна похибка становить приблизно 2 відсоткові пункти для кожної країни, а менші підгрупи мають вищу похибку.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що тисячі французьких солдатів можуть бути направлені для підтримки миру в Україні після припинення вогню.

Також Фокус писав, що 6 січня Зеленський, Макрон та Стармер підписали спільну декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни.