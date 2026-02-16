Ядерная война в космосе: в НАТО оценили, насколько серьезны угрозы России

На Мюнхенской конференции всерьез обеспокоены, как угрозами РФ взорвать все спутники на орбите ядерной бомбой, так и российскими аппаратами "Луч-2" и "Луч-1", которые, как считается, ведут слежку за спутниками НАТО и могут влиять на их работу.

"Луч-2" и его старшая сестра "Луч-1" — это контролируемые Москвой военные спутники-«перехватчики», которые, по словам представителей космической отрасли, имеют "историю необычных маневров". Проще говоря, они приближаются очень близко – иногда опасно близко – к ключевым западным спутникам связи, чтобы перехватывать секретную информацию, передаваемую Западом, и потенциально саботировать или уничтожать их, о чем и говорили на Мюнхенской конференции по безопасности и пришли к выводу, что "звездные войны" могут стать реальностью в ближайшее время, а последствия будут ужасающими, пишет Daily Mail.

Агрессия в космосе является ключевым элементом так называемой "гибридной войны", которую Кремль ведет против сторонников Украины и стран НАТО в целом.

Отмечается, что российские космические аппараты могут выкачивать данные со спутников с легкостью, так как эти данные могут быть не зашифрованы, поскольку спутники были запущены до того, как такие технологии защиты стали доступны.

"Луч-1" и "Луч-2" — как Россия шпионит за спутниками НАТО

Европейские специалисты по безопасности сообщили, что два аппарата "Луч" смогли не только перехватить сообщения как минимум десятка важнейших европейских спутников, но и, вероятно, перехватили "канал связи" космических аппаратов с их операторами на Земле. Благодаря этому россияне могут изменить их траектории и даже уронить их на Землю.

Прототип "Луч-1" в музее в Москве Фото: Роскосмос

Из более чем 12 000 спутников, вращающихся вокруг нашей планеты по различным орбитам, около 500 являются "геостационарными" — они расположены глубже в космосе и движутся с той же скоростью и в том же направлении, что и вращение Земли, поддерживая фиксированное положение над планетой.

Эти спутники, которые часто используются в военных и гражданских целях и выполняют важнейшие функции не только в Великобритании и Европе, но и в некоторых частях Африки и на Ближнем Востоке, стали целью атак. Теперь за ними следят российские аппараты.

Спутниковая война, названная на Мюнхенской конференции одной из главных угроз международному миру, развивается уже несколько лет. Спутник "Луч-1" вызвал волну возмущения в 2015 году после того, как в течение двух месяцев находился непосредственно между двумя американскими спутниками Intelsat, приблизившись к ним на расстояние нескольких миль. С тех пор Россия запустила более совершенные военные спутники.

США и Великобритания утверждают, что это на самом деле "боевые спутники", которые работают по принципу "матрешки", выпуская меньший по размеру субспутник, который, в свою очередь, выпускает противоспутниковое оружие. В июне прошлого года один из таких аппаратов, "Космос 2558", вызвал тревогу, когда начал зигзагообразно отклоняться от обычной траектории движения орбитальных спутников.

Затем был запущен меньший по размеру, неопознанный модуль, который приблизился к американскому спутнику. Считается, что этот небольшой аппарат является так называемым кинетическим поражающим устройством (ККВ), предназначенным для выведения из строя или даже уничтожения спутников. Подобные поражающие устройства, которые, как сообщается, также разрабатывались Китаем, могут использовать такие виды оружия, как лазеры или роботизированные захватные манипуляторы. Последние могут захватить спутник и вывести его с орбиты, фактически сделав его бесполезным.

Генерал-майор Пол Тедман, глава Космического командования Великобритании, предупредил, что Москва следит за британскими военными спутниками и глушит их сигналы "на достаточно постоянной основе".

Россия может начать ядерную войну в космосе — что известно

Но еще более разрушительным событием в космической войне, которое один из американских министров обороны назвал "Перл-Харбором в космосе", является возможность того, что Россия взорвет ядерное оружие в космосе .

В 2024 году США обнаружили, что Кремль разрабатывает противоспутниковую ракету с ядерной боеголовкой для потенциального внезапного нападения на низкой околоземной орбите.

РФ может уничтожить спутники ядерным взрывом Фото: Из открытых источников

С тех пор эксперты-ядерщики Пентагона провели имитационные взрывы, которые показали, что подобный взрыв уничтожит тысячи западных спутников, а также убьет всех, кто находится на Международной космической станции. США отрабатывают возможные ответные действия, в первую очередь, путем как можно более быстрого запуска спутников-заменителей или спутников, способных отслеживать ситуацию.

В ходе учений 2023 года под кодовым названием Victus Nox Космические силы США вывели спутник со склада на орбиту всего за неделю, но скептики утверждают, что в случае ядерной атаки в космосе потребуется множество спутников.

Если Р взорвет ядерную бомбу в космосе - МКС будет уничтожена Фото: NASA

Многие из нас не осознают, насколько важны спутники в нашей жизни и к каким ужасным последствиям приводит жизнь без них. В сентябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявил о серьезности угрозы из космоса.

Министр заявил, что спутниковые сети стали "самой основой нашей современной жизни", играя решающую роль во всем: от синхронизации банковских транзакций до навигационных задач, начиная от управления самолетами и кораблями и заканчивая обеспечением того, чтобы курьер пиццерии нашел правильный адрес. Следовательно, они теперь являются "ахиллесовой пятой… любой, кто нападает на них, парализует целые государства", — предупредил министр.

"Будущие конфликты будут вестись открыто на орбите, — сказал он, добавив, что противники Запада, Россия и Китай, продвинулись вперед в космической войне. — В космосе нет границ и континентов… это угроза, которую мы больше не можем игнорировать".

Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Писториус заявил, что к моменту окончания его выступления над местом встречи пролетят 39 китайских и российских разведывательных спутников.

Несколько дней спустя стало известно, что Европейский союз и НАТО собираются начать работу над "космическим защитным щитом" для защиты военных и коммуникационных спутников от атак со стороны России и Китая .

Напомним, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагал взорвать ядерную бомбу в космосе даже при условии, что это уничтожит российские спутники.

Также он призывал уничтожить спутники Илона Маска Starlink, после того, как их отключили россиянам.