Ядерна війна в космосі: у НАТО оцінили, наскільки серйозні загрози Росії

На Мюнхенській конференції всерйоз занепокоєні, як погрозами РФ підірвати всі супутники на орбіті ядерною бомбою, так і російськими апаратами "Луч-2" і "Луч-1", які, як вважається, ведуть стеження за супутниками НАТО і можуть впливати на їхню роботу.

"Луч-2" і його старша сестра "Луч-1" — це контрольовані Москвою військові супутники-"перехоплювачі", які, за словами представників космічної галузі, мають "історію незвичайних маневрів". Простіше кажучи, вони наближаються дуже близько — іноді небезпечно близько — до ключових західних супутників зв'язку, щоб перехоплювати секретну інформацію, передану Заходом, і потенційно саботувати або знищувати їх, про що й говорили на Мюнхенській безпековій конференції та дійшли висновку, що "зоряні війни" можуть стати реальністю найближчим часом, а наслідки будуть жахливими, пише Daily Mail.

Агресія в космосі є ключовим елементом так званої "гібридної війни", яку Кремль веде проти прихильників України та країн НАТО загалом.

Зазначається, що російські космічні апарати можуть викачувати дані із супутників із легкістю, оскільки ці дані можуть бути не зашифровані, оскільки супутники були запущені до того, як такі технології захисту стали доступними.

"Луч-1" і "Луч-2" — як Росія шпигує за супутниками НАТО

Європейські фахівці з безпеки повідомили, що два апарати "Луч" змогли не тільки перехопити повідомлення щонайменше десятка найважливіших європейських супутників, а й, імовірно, перехопили "канал зв'язку" космічних апаратів з їхніми операторами на Землі. Завдяки цьому росіяни можуть змінити їхні траєкторії і навіть впустити їх на Землю.

Прототип "Луч-1" у музеї в Москві Фото: Роскосмос

Із понад 12 000 супутників, що обертаються навколо нашої планети за різними орбітами, близько 500 є "геостаціонарними" — вони розташовані глибше в космосі та рухаються з тією самою швидкістю і в тому самому напрямку, що й обертання Землі, підтримуючи фіксоване положення над планетою.

Ці супутники, які часто використовуються у військових і цивільних цілях і виконують найважливіші функції не тільки у Великій Британії та Європі, а й у деяких частинах Африки та на Близькому Сході, стали метою атак. Тепер за ними стежать російські апарати.

Супутникова війна, названа на Мюнхенській конференції однією з головних загроз міжнародному миру, розвивається вже кілька років. Супутник "Луч-1" викликав хвилю обурення у 2015 році після того, як протягом двох місяців перебував безпосередньо між двома американськими супутниками Intelsat, наблизившись до них на відстань кількох миль. Відтоді Росія запустила більш досконалі військові супутники.

США і Велика Британія стверджують, що це насправді "бойові супутники", які працюють за принципом "матрьошки", випускаючи менший за розміром супутник, який, зі свого боку, випускає протисупутникову зброю. У червні минулого року один із таких апаратів, "Космос 2558", викликав тривогу, коли почав зигзагоподібно відхилятися від звичайної траєкторії руху орбітальних супутників.

Потім було запущено менший за розміром, непізнаний модуль, який наблизився до американського супутника. Вважається, що цей невеликий апарат є так званим кінетичним вражаючим пристроєм (ККП), призначеним для виведення з ладу або навіть знищення супутників. Подібні вражаючі пристрої, які, як повідомляється, також розроблялися Китаєм, можуть використовувати такі види зброї, як лазери або роботизовані захопливі маніпулятори. Останні можуть захопити супутник і вивести його з орбіти, фактично зробивши його марним.

Генерал-майор Пол Тедман, глава Космічного командування Великої Британії, попередив, що Москва стежить за британськими військовими супутниками і глушить їхні сигнали "на досить постійній основі".

Росія може почати ядерну війну в космосі — що відомо

Але ще більш руйнівною подією в космічній війні, яку один з американських міністрів оборони назвав "Перл-Гарбором у космосі", є можливість того, що Росія підірве ядерну зброю в космосі.

У 2024 році США виявили, що Кремль розробляє протисупутникову ракету з ядерною боєголовкою для потенційного раптового нападу на низькій навколоземній орбіті.

РФ може знищити супутники ядерним вибухом Фото: З відкритих джерел

Відтоді експерти-ядерники Пентагону провели імітаційні вибухи, які показали, що подібний вибух знищить тисячі західних супутників, а також уб'є всіх, хто перебуває на Міжнародній космічній станції. США відпрацьовують можливі дії у відповідь, насамперед, шляхом якомога швидшого запуску супутників-замінників або супутників, здатних відстежувати ситуацію.

Під час навчань 2023 року під кодовою назвою Victus Nox Космічні сили США вивели супутник зі складу на орбіту всього за тиждень, але скептики стверджують, що в разі ядерної атаки в космосі знадобиться безліч супутників.

Якщо Р підірве ядерну бомбу в космосі — МКС буде знищено Фото: NASA

Багато хто з нас не усвідомлює, наскільки важливі супутники в нашому житті і до яких жахливих наслідків призводить життя без них. У вересні минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямо заявив про серйозність загрози з космосу.

Міністр заявив, що супутникові мережі стали "самою основою нашого сучасного життя", відіграючи вирішальну роль в усьому: від синхронізації банківських транзакцій до навігаційних завдань, починаючи від керування літаками та кораблями і закінчуючи забезпеченням того, щоб кур'єр піцерії знайшов правильну адресу. Отже, вони тепер є "ахіллесовою п'ятою... будь-хто, хто нападає на них, паралізує цілі держави", — попередив міністр.

"Майбутні конфлікти будуть вестися відкрито на орбіті, — сказав він, додавши, що супротивники Заходу, Росія і Китай, просунулися вперед у космічній війні. — У космосі немає кордонів і континентів... це загроза, яку ми більше не можемо ігнорувати".

Щоб підкреслити свою точку зору, Пісторіус заявив, що до моменту закінчення його виступу над місцем зустрічі пролетять 39 китайських і російських розвідувальних супутників.

Кілька днів по тому стало відомо, що Європейський союз і НАТО мають намір почати роботу над "космічним захисним щитом" для захисту військових і комунікаційних супутників від атак з боку Росії та Китаю .

Нагадаємо, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонував підірвати ядерну бомбу в космосі навіть за умови, що це знищить російські супутники.

Також він закликав знищити супутники Ілона Маска Starlink, після того, як їх відключили росіянам.