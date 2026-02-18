Россия готовит морские дроны для массового использования: какие риски для Украины

Россия намерена массово применять морские дроны, предупреждают в ГУР. В то же время РФ копирует украинские разработки в производстве такого типа беспилотников.

Российские морские БПЛА могут угрожать не только Украине, но и странам НАТО. В материале "РБК-Украина" объяснили, насколько опасными могут быть морские дроны ВС РФ.

Россия атакует украинские порты

В последнее время российские оккупанты усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, а также по кораблям, направляющимся к ним. Ракеты врага часто направлены на порты Одессы, Черноморска и Измаила.

В то же время россияне начали разрабатывать новый морской беспилотник "Скорлупа", который, кроме ударов по судам, сможет переносить FPV-дроны для атак на Одессу и Николаев.

Поэтому Украина должна уделять особое внимание обеспечению обороны морских коридоров Украины.

Россия намерена устроить блокаду Черного моря

Источники в военно-политических кругах рассказывают, что разработка новых морских беспилотников является частью более широкой стратегии России, которая заключается в создании блокады Черного моря. Якобы эта идея принадлежит лично Владимиру Путину, чтобы это был еще один рычаг давления на Украину.

"Для Кремля контроль над Черным морем — это не только о военном присутствии. Это об экономике, логистике, экспорте, страховании и психологическом давлении на международных партнеров Украины", — рассказал один из собеседников.

Благодаря этому Россия сможет влиять на экспорт и импорт Украины, а также на страховые компании и судовладельцев. Поэтому создание морских дронов может помочь РФ в реализации этого плана.

В ГУР предупреждают о серьезной угрозе

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о том, что Россия действительно активно работает над созданием и развитием морских дронов. В то же время пока это направление является скорее экспериментальным. Однако уровень угрозы постоянно растет.

Там объяснили, что за последний год россияне перешли от создания концепций к реальному производству и попыткам серийного производства. Однако большинство проектов пока находятся только на стадии разработки.

Сейчас россияне использовали немного надводных и подводных беспилотников, таких как "Скат" и "Тритон". Однако это использование пока не имеет системного эффекта.

В планы оккупантов входит массовое производство дронов — БПЛА "Скат" планируют производить до 40 дронов в месяц. Это может свидетельствовать о намерениях перейти к массовому использованию морских беспилотников.

В ГУР считают, что именно дроны "Тритон" могут использоваться для атаки на суда и портовую инфраструктуру.

В то же время разведка предупреждает и о разработке автономного подводного аппарата "Просвет-1", который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам. Поэтому кроме планов на атаки РФ намерена сформировать подводную оборону.

Россия движется с опозданием к созданию дронов

Источники издания объясняют, что россияне слишком поздно перешли к идее создания морских дронов как альтернативы классическому флоту. Поэтому пока они не имеют такого понимания, как должна происходить атака морскими дронами.

"Современная беспилотная война требует более сложных многоуровневых решений — с разведкой, стабильной связью, ретрансляцией и интеграцией в общую систему поражения. Именно эти элементы остаются самым слабым местом российских разработок. И именно эти элементы РФ пытается копировать в украинских дронах", — говорится в материале.

Зато представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что чаще всего российские оккупанты пытаются копировать украинские морские дроны, которые уже доказали свою эффективность. Однако речь идет не о полной копии конкретных дронов, а о копировании логики — быстрая платформа, малозаметность, модульность, попытка интеграции в систему.

Однако РФ имеет существенные проблемы с получением компонентов, использованием связи и навигации.

Россия имеет более эффективную альтернативу

Эксперт Defense Express Олег Катков объясняет, что РФ сейчас имеет более эффективный способ давить на морские пути Украины — ракеты и дроны-камикадзе, которые используются для атак на порты и суда. И пока это работает эффективно, для России нет необходимости менять ставку на то, что не работает настолько эффективно.

Также запуск морского беспилотника является более сложным и дорогим с точки зрения логистики, чем запуск воздушного беспилотника.

Какие морские дроны уже имеет Россия

По данным источников, Россия проводит тесты нескольких дронов — простые ударные платформы с большой боевой частью, платформы с лучшими сенсорными возможностями (камеры, тепловизоры), а также идеи катеров-носителей для меньших дронов, которые могут действовать ближе к побережью или сложным объектам.

В открытой информации есть информация о таких дронах как "Одуванчик", "Murena", "Визир", "Катран".

Часть разработок была создана еще до полномасштабной войны. Однако эти катера использовались для противоминной работы, а не для ударов по морским целям.

Какую угрозу создают морские дроны для Украины и НАТО

Главная угроза для Украины и мира заключается в том, что Россия начала относиться к этому направлению системно. Более того — противник занимается накоплением таких беспилотников.

Для Украины опасность заключается и в том, что враг может использовать морские беспилотники вместе с ракетами и воздушными дронами, что будет создавать дополнительные проблемы.

Еще один вызов заключается в том, что Россия может атаковать суда других государств, в частности на маршрутах международного судоходства. Тем самым Россия может создавать давление на судоходство, а также ограничивать украинский экспорт и импорт морским путем.

"В стратегическом измерении развитие морских беспилотников рассматривается РФ как составляющая долгосрочной военной политики, направленной на асимметричное противостояние государствам с технологически развитыми военно-морскими силами", — отметили в ГУР, добавив, что украинская сторона продолжает следить за их изготовлением для дальнейшей нейтрализации.

Ранее в ГУР рассказали, что украинские морские дроны Magura уничтожили ряд вражеской военной техники, начиная от бронетранспортеров и заканчивая российскими судами, в частности большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Фокус рассказывал, что украинский морской дрон подбил субмарину "Варшавянка" на территории порта Новороссийск.