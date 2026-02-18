Росія готує морські дрони для масового використання: які ризики для України

Росія має намір масово застосовувати морські дрони, попереджають в ГУР. Водночас РФ копіює українські розробки у виробництві такого типу безпілотників.

Російські морські БПЛА можуть загрожувати не тільки Україні, але й країнам НАТО. У матеріалі "РБК-Україна" пояснили, наскільки небезпечними можуть бути морські дрони ЗС РФ.

Росія атакує українські порти

Останнім часом російські окупанти посилили удари по портовій інфраструктурі України, а також по кораблях, що прямують до них. Ракети ворога часто спрямовані на порти Одеси, Чорноморська та Ізмаїла.

Водночас росіяни розпочали розробляти новий морський безпілотник "Скорлупа", який, крім ударів по суднам, зможе переносити FPV-дрони для атак на Одесу та Миколаїв.

Через це Україна повинна приділяти особливу увагу забезпеченню оборони морських коридорів України.

Росія має намір влаштувати блокаду Чорного моря

Джерела у військово-політичних колах розповідають, що розробка нових морських безпілотників є частиною більш широкої стратегії Росії, яка полягає в створенні блокади Чорного моря. Нібито ця ідея належить особисто Володимиру Путіну, аби це був ще один важіль тиску на Україну.

"Для Кремля контроль над Чорним морем — це не тільки про військову присутність. Це про економіку, логістику, експорт, страхування і психологічний тиск на міжнародних партнерів України", — розповів один зі співрозмовників.

Завдяки цьому Росія зможе впливати на експорт та імпорт України, а також на страхові компанії та судновласників. Тож створення морських дронів може допомогти РФ у реалізації цього плану.

У ГУР попереджають про серйозну загрозу

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили про те, що Росія дійсно активно працює над створенням та розвитком морських дронів. Водночас наразі цей напрямок є скоріше експериментальним. Однак рівень загрози постійно зростає.

Там пояснили, що за останній рік росіяни перейшли від створення концепцій до реального виробництва та спроб серійного виробництва. Однак більшість проєктів наразі перебувають лише на стадії розробки.

Наразі росіяни використовували небагато надводних та підводних безпілотників, таких як "Скат" та "Тритон". Однак це використання поки що не має системного ефекту.

У плани окупантів входить масове виробництво дронів — БПЛА "Скат" планують виробляти до 40 дронів на місяць. Це може свідчити про наміри перейти до масового використання морських безпілотників.

У ГУР вважають, що саме дрони "Тритон" можуть використовуватися для атаки на судна та портову інфраструктуру.

Водночас розвідка попереджає і про розробку автономного підводного апарата "Просвет-1", який створюється для протидії українським підводним безпілотним системам. Тож крім планів на атаки РФ має намір сформувати підводну оборону.

Росія рухається з запізненням до створення дронів

Джерела видання пояснюють, що росіяни занадто пізно перейшли до ідеї створення морських дронів як альтернативу класичного флоту. Тож наразі вони не мають такого розуміння, як має відбуватися атака морськими дронами.

"Сучасна безпілотна війна вимагає складніших багаторівневих рішень — з розвідкою, стабільним зв’язком, ретрансляцією та інтеграцією в загальну систему ураження. Саме ці елементи залишаються найслабшим місцем російських розробок. І саме ці елементи РФ намагається копіювати в українських дронах", — ідеться в матеріалі.

Натомість речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що найчастіше російські окупанти намагаються копіювати українські морські дрони, які вже довели свою ефективність. Однак йдеться не про повну копію конкретних дронів, а про копіювання логіки — швидка платформа, малопомітність, модульність, спроба інтеграції в систему.

Однак РФ має суттєві проблеми з отриманням компонентів, використання зв'язку та навігації.

Росія має більш ефективну альтернативу

Експерт Defense Express Олег Катков пояснює, що РФ наразі має більш ефективний спосіб тиснути на морські шляхи України — ракети та дрони-камікадзе, які використовуються для атак на порти та судна. І допоки це працює ефективно, для Росії немає потреби змінювати ставку на те, що не працює настільки ефективно.

Також запуск морського безпілотника є більш складним та дорогим з точки зору логістики, ніж запуск повітряного безпілотника.

Які морські дрони вже має Росія

За даними джерел, Росія проводить тести декількох дронів — прості ударні платформи з великою бойовою частиною, платформи з кращими сенсорними можливостями (камери, тепловізори), а також ідеї катерів-носіїв для менших дронів, які можуть діяти ближче до узбережжя або складних об’єктів.

У відкритій інформації є інформація про такі дрони як "Одуванчик", "Murena", "Візир", "Катран".

Частина розробок була створена ще до повномасштабної війни. Однак ці катери використовувалися для протимінної роботи, а не для ударів по морських цілях.

Яку загрозу створюють морські дрони для України та НАТО

Головна загроза для України та світу полягає в тому, що Росія почала ставитися до цього напрямку системно. Більше того — противник займається накопиченням таких безпілотників.

Для України небезпека полягає і в тому, що ворог може використати морські безпілотники разом з ракетами та повітряними дронами, що створюватиме додаткові проблеми.

Ще один виклик полягає в тому, що Росія може атакувати судна інших держав, зокрема на маршрутах міжнародного судноплавства. Тим самим Росія може створювати тиск на судноплавство, а також обмежувати український експорт та імпорт морським шляхом.

"У стратегічному вимірі розвиток морських безпілотників розглядається РФ як складова довгострокової військової політики, спрямованої на асиметричне протистояння державам із технологічно розвиненими військово-морськими силами", — зазначили в ГУР, додавши, що українська сторона продовжує слідкувати за їх виготовленням для подальшої нейтралізації.

Раніше у ГУР розповіли, що українські морські дрони Magura знищили низку ворожої військової техніки, починаючи від бронетранспортерів і завершуючи російськими суднами, зокрема великий десантний корабель "Цезарь Куников".

Фокус розповідав, що український морський дрон підбив субмарину "Варшавянка" на території порту Новоросійськ.