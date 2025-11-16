Судна, гелікоптери, літаки та окупанти: у ГУР розкрили, скільки втрат росіянам завдали морські дрони Magura

Українські морські дрони Magura знищили низку ворожої військової техніки, починаючи від бронетранспортерів і завершуючи російськими суднами, зокрема великим десантним кораблем "Цезар Куніков". БпЛА Magura також активно нищать окупантів, завдаючи росіянам серйозних втрат.

За допомогою різних модифікацій морських дронів Magura бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України ліквідували 9 суден, 3 гелікоптери, 2 літаки та 1 бронетранспортер, а також знищили понад 100 російських військових. Про це у коментарі для видання LIGA.net розповіли у ГУР.

Повний перелік знищених російських цілей має наступний вигляд:

розвідувальний корабель "Іван Хурс", 4000-тонне судно росіян, що мало великий арсенал технологій для проведення розвідки;

ракетний катер "Івановець";

великий десантний корабель "Цезар Куніков", який на момент удару перевозив військовий вантаж;

патрульний корабель "Сергій Котов", на борту якого був гелікоптер Ка-29;

десантний катер Д-295 "Акула";

десантний катер Д-144 "Серна" з бронетранспортером БТР-82 на борту;

два швидкісні катери типу "РИФ-75";

швидкісний катер КС-701 "Тунець";

2 вертольоти Мі-8;

2 винищувачі Су-30.

Відео дня

Також у ГУР зазначили, що бійці підрозділу Group13 пошкоджували російські судна "Іван Хурс" та "Сергій Котов", три катери КС-701 "Тунець" та гвинтокрил Ка-27.

Удари дронів Magura: скільки росіян вдалося ліквідувати ГУР

Морські дрони Magura також завдають росіянам суттєвих втрат в особовому складі. Як розповіли у ГУР, відповідно до підтвердженої інформації, загалом за допомогою безпілотників було безповоротно ліквідовано 118 російських військових і ще 15 було поранено.

При цьому, як наголосили у відомстві, фактична кількість ліквідованих окупантів може бути значно більшою, оскільки зазначені дані демонструють лише підтверджені втрати у РФ.

Що відомо про морські дрони Magura

Magura — українські багатоцільові безпілотні човни, що здійснюють спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, охорону морського флоту, а також атаки на ворожі цілі. Дрони було розроблено для ГУР МО України.

Розробка вважається найрезультативнішою в ході російсько-української війни. Вперше Magura був представлений на виставці у Стамбулі у 2023 році, а дебютною ціллю, яку уразив безпілотник, був вищезгаданий корабель "Іван Хурс" у травні 2023 року.

Нагадаємо, у вересні OSINTер з ніком Defence 360 звернув увагу на нові можливості українського БпЛА Magura v7.2.

Також у вересні в інтерв'ю виданню "Апостроф" начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗС РФ застосували новий надводний дрон "Зефір", наголосивши, що росіянам "ще далеко до Magura".