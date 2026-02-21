Неизвестные совершили нападение на бойцов "Айдара" в Днепропетровской области: реакция подразделения (фото)

Утром 21 февраля группа неизвестных совершила нападение на бойцов 24-го ОШП "Айдар" в Днепропетровской области. В подразделении сообщили о шести нападавших, один из которых имел при себе огнестрельное оружие.

В штурмовом полку заявили, что на момент инцидента военнослужащие находились вне выполнения служебных задач и занимались личными делами. Об этом говорится в заявлении подразделения ВСУ в Telegram.

"Группа из шести неизвестных лиц совершила нападение на военнослужащих "Айдара". Во время нападения одним из нападавших было применено огнестрельное оружие", — отмечается в заявлении.

Представители 24-го ОШП добавили, что бойцы подразделения "никого не провоцировали и не совершали никаких действий к другим лицам". Там убеждены, что такой поступок неизвестных "был совершен без каких-либо оснований".

Заявление 24-го ОШП "Айдар" о нападении неизвестных на Днепропетровщине Фото: Скриншот

"Должны сказать прямо: нападать на военных — опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы. Во время этого события военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон разрешает его использование для отражения нападения. Они проявили сдержанность, чтобы не подвергать опасности гражданских", — говорят в "Айдаре".

В заявлении указано, что любые "дальнейшие попытки агрессии против военных" могут иметь "серьезные последствия". Поэтому представители подразделения призывают граждан "не переходить черту и не создавать ситуаций, в которых ответ будет неизбежным".

"Украинские военные защищают государство — и имеют право защищать себя! Нападение на них будет расцениваться как сотрудничество с врагом!", — подытожили в заявлении.

На момент публикации материала правоохранители не подтвердили и не прокомментировали факт стрельбы.

Ранее Фокус сообщал о том, как мужчина напал с топором-молотком на военного. Пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет, а нападавшему грозит заключение сроком до пяти лет.

Впоследствии стало известно о скандале из-за задержания ТЦК военного на реабилитации. В ответ на такие действия на место якобы прибыли собратья задержанного мужчины, которые искали работников ТЦК.