Невідомі скоїли напад на бійців "Айдару" на Дніпропетровщині: реакція підрозділу (фото)

Зранку 21 лютого група невідомих скоїла напад на бійців 24-го ОШП "Айдар" у Дніпропетровській області. В підрозділі повідомили про шістьох нападників, один з яких мав при собі вогнепальну зброю.

У штурмовому полку заявили, що на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань та займалися особистими справами. Про це йдеться в заяві підрозділу ЗСУ в Telegram.

"Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдара". Під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю", — зазначається в заяві.

Представники 24-го ОШП додали, що бійці підрозділу "нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб". Там переконані, що такий вчинок невідомих "був скоєний без будь-яких підстав".

Заява 24-го ОШП "Айдар" про напад невідомих на Дніпропетровщині Фото: Скриншот

"Маємо сказати прямо: нападати на військових — небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози. Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних", — кажуть в "Айдарі".

Відео дня

В заяві вказано, що будь-які "подальші спроби агресії проти війскових" можуть мати "серйозні наслідки". Тому представники підрозділу закликають громадян "не переходити межу та не створювати ситуацій, у яких відповідь буде неминучою".

Заява 24-го ОШП "Айдар" про напад невідомих на Дніпропетровщині Фото: Скриншот

"Українські військові захищають державу — і мають право захищати себе! Напад на них буде розцінюватися як співпраця з ворогом!", — підсумували в заяві.

На момент публікації матеріалу правоохоронці не підтвердили та не прокоментували факт стрілянини.

Раніше Фокус повідомляв про те, як чоловік напав з сокирою-молотком на військового. Постраждалого госпіталізували, загрози його життю немає, а нападнику загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.

Згодом стало відомо про скандал через затримання ТЦК військового на реабілітації. У відповідь на такі дії на місце нібито прибули побратими затриманого чоловіка, які шукали працівників ТЦК.