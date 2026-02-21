Нападение на военных "Айдара": полиция задержала двух подозреваемых в Каменском (фото)

Национальная полиция Украины задержала в Каменском Днепропетровской области двух мужчин, которых подозревают в нападении на бойцов 24-го ОШБ "Айдар". В полиции сообщили новые детали инцидента и о юридической квалификации дела.

По словам правоохранителей, инцидент произошел еще 20 февраля в 16:00 в центре Каменского, а сам конфликт спровоцировали неизвестные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

"Подозреваемые спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ. Во время столкновения один из фигурантов произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону военных", — сообщают в Нацполиции.

Полиция задержала подозреваемых в нападении на бойцов "Айдара" Фото: Национальная полиция

В ходе конфликта один из военнослужащих получил телесные повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. полицейские установили участников конфликта и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанными оказались местные жители 37 и 42-х лет", — говорится в заявлении правоохранителей.

Відео дня

Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении Фото: Национальная полиция

Сейчас задержанным фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), а впоследствии — состоится избрание меры пресечения. Если вина лиц будет доказана, то им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, как мужчина напал с топором-молотком на военного. Пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет, а нападавшему грозит заключение сроком до пяти лет.

Впоследствии стало известно, что неизвестные совершили нападение на бойцов "Айдара" в Днепропетровской области. В заявлении подразделения ВСУ указано, что было шесть нападавших, а один из которых имел при себе огнестрельное оружие.