Напад на військових "Айдара": поліція затримала двох причетних у Кам'янському (фото)

Національна поліція України затримала в Кам'янському Дніпропетровської області двох чоловіків, яких підозрюють в нападі на бійців 24-го ОШБ "Айдар". У поліції повідомили нові деталі інциденту та про юридичну кваліфікацію справи.

За словами правоохоронців, інцидент стався ще 20 лютого о 16:00 в центрі Кам'янського, а сам конфлікт спровокували невідомі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

"Підозрювані спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ. Під час сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пістолет, у бік військових", — повідомляють в Нацполіції.

Поліція затримала підозрюваних у нападі на бійців "Айдару" Фото: Національна поліція

В ході конфлікту один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження. На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші підрозділи поліції.

"Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців. Поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років", — йдетсья в заяві правоохоронців.

Обом фігурантам справи повідомили про підозру Фото: Національна поліція

Наразі затриманим фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), а згодом — відбудеться обрання запобіжного заходу. Якщо вину осіб буде доведено, то їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік напав з сокирою-молотком на військового. Постраждалого госпіталізували, загрози його життю немає, а нападнику загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.

Згодом стало відомо, що невідомі скоїли напад на бійців "Айдару" на Дніпропетровщині. У заяві підрозділу ЗСУ вказано, що було шістьох нападників, а один з яких мав при собі вогнепальну зброю.