Россия хвастается "умными" снарядами: аналитики установили, чем на самом деле могут стрелять Ка-52М

Россияне, как установили эксперты, пока не применяют для перехвата украинских дронов программируемые 30-мм снаряды. ВС РФ, вероятно, используют обломочно-фугасно-зажигательные 3УОФ8 и обломочно-трассирующие боеприпасы 3УОР6.

Во время выставки World Defense Show 2026, которая состоялась в начале февраля текущего года в Саудовской Аравии, россияне представили новейшие 30-мм снаряды с программируемым подрывом для перехвата беспилотников. И недавно агрессоры опубликовали видео, на котором якобы показаны поражения украинских БПЛА с помощью 30-мм автоматической пушки ударного вертолета Ка-52М, сообщает ресурс Defense Express.

Прицельный комплекс, как объясняют россияне принцип работы, в зависимости от траектории полета цели, рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва. Это позволяет достать дрон шрапнелью, а ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии.

Указанные снаряды, уверяют россияне, якобы могут применяться из обычных 30-мм автоматических пушек 2А42, впрочем, эта советская нарезная автоматическая пушка не может быть запрограммирована. В казенной части или на выходе из ствола оружие должны оборудовать специальным программатором, но просто установить такие приборы не получится, ведь подобное оборудование влечет за собой достаточно серьезную модернизацию самой пушки и системы управления огнем. Эксперты издания сомневаются, что россияне смогли осовременить оружие.

К тому же, несмотря на заявления россиян, никаких доказательств применения программируемых снарядов не заметно. Зато в кадр неоднократно попадали трассирующие боеприпасы, которых нет у программируемых снарядов, но есть у обычных.

Также эксперты отмечают, что программируемые снаряды должны взорваться еще на подлете к дрону, а смысла смешивать в одной ленте программируемые и "привычные" просто нет.

В пользу этой теории говорит и то, что после первого попадания происходил взрыв, что является либо следствием детонации боевой части БПЛА, или же детонации обычного 30-мм осколочно-фугасно-зажигательного 3УОФ8 или осколочно-трассирующего 3УОР6, которые сами по себе являются достаточно мощными.

Подобные программируемые снаряды поражают цель не взрывом, а шрапнелью, которая разбрасывается после детонации. Вряд ли она сможет инициировать боевую часть дрона, отмечают эксперты, добавляя, что или по меньшей мере это будет происходить не каждый раз.

Скажем, зенитная установка Skynex для перехвата российских "Шахедов" также использует программируемые снаряды. И в таком случае, после многочисленных попаданий, вражеский дрон просто падает. Поэтому, делают вывод в издании, россияне по крайней мере пока не применяют против украинских беспилотников новые программируемые 30-мм снаряды. Для перехвата, скорее всего, ВС РФ используют ленту с 3УОФ8 и 3УОР6.

Однако даже используя обычные снаряды оккупационная армия достаточно эффективно противодействует украинским беспилотникам, перехватывая по несколько единиц за вылет. Поэтому, если вертолеты Ка-52М получат программируемые снаряды, их эффективность может вырасти еще больше, предупреждают эксперты.

