Росія хвалиться "розумними" снарядами: аналітики встановили, чим насправді можуть стріляти Ка-52М

Росіяни, як встановили експерти, наразі не застосовують для перехоплення українських дронів програмовані 30-мм снаряди. ЗС РФ, ймовірно, використовують уламково-фугасно-запалювальні 3УОФ8 та уламково-трасувальні боєприпаси 3УОР6.

Під час виставки World Defense Show 2026, яка відбулася на початку лютого поточного року у Саудівській Аравії, росіяни представили новітні 30-мм снаряди із програмованим підривом для перехоплення безпілотників. І нещодавно агресори опублікували відео, на якому нібито показані ураження українських БПЛА за допомогою 30-мм автоматичної гармати ударного гелікоптера Ка-52М, повідомляє ресурс Defense Express.

Прицільний комплекс, як пояснюють росіяни принцип роботи, залежно від траєкторії польоту цілі, розраховує найбільш вигідну точку підриву. Це дозволяє дістати дрон шрапнеллю, а введення часу для детонації відбувається автоматично по оптичній лінії.

Відео дня

Зазначені снаряди, запевняють росіяни, нібито можуть застосовуватись зі звичайних 30-мм автоматичних гармат 2А42, утім ця радянська нарізна автоматична гармата не може бути запрограмована. У казенній частині або ж на виході зі ствола зброю повинні обладнати спеціальним програматором, але просто встановити такі прилади не вийде, адже подібне обладнання тягне за собою досить серйозну модернізацію самої гармати та системи керування вогнем. Експерти видання сумніваються, що росіяни змогли осучаснення зброї.

До того ж, попри заяви росіян, жодних доказів застосування програмованих снарядів не помітно. Натомість у кадр неодноразово потрапляли трасувальні боєприпаси, яких не мають програмовані снаряди, але мають звичайні.

Також експерти наголошують, що програмовані снаряди повинні вибухнути ще на підльоті до дрона, а сенсу змішувати в одній стрічці програмовані й "звичні" просто немає.

На користь цієї теорії говорить й те, що після першого влучання ставався вибух, що є або наслідком детонації бойової частини БПЛА, або ж детонації звичайного 30-мм уламково-фугасно-запалювального 3УОФ8 чи уламково-трасувального 3УОР6, які самі по собі є досить потужними.

Подібні програмовані снаряди уражають ціль не вибухом, а шрапнеллю, що розкидається після детонації. Навряд чи вона зможе ініціювати бойову частину дрона, зазначають експерти, додаючи, що або щонайменше це ставатиметься не кожного разу.

Скажімо, зенітна установка Skynex для перехоплення російських "Шахедів" також використовує програмовані снаряди. І у такому випадку, після численних влучань, ворожий дрон просто падає. Тому, роблять висновок у виданні, росіяни принаймні поки що не застосовують проти українських безпілотників нові програмовані 30-мм снаряди. Для перехоплення, скоріше за все, ЗС РФ використовують стрічку із 3УОФ8 та 3УОР6.

Однак навіть використовуючи звичайні снаряди окупаційна армія досить ефективно протидіє українським безпілотникам, перехоплюючи по кілька одиниць за виліт. Тому, якщо гелікоптери Ка-52М отримають програмовані снаряди, їхня ефективність може зрости ще більше, попереджають експерти.

Нагадаємо, увечері 20 лютого було атаковано АТ "Воткинський завод" в Удмуртії, який є основним виробником ракет для комплексів "Іскандер-М" і "Тополь-М", а також "Орешник".

Також Фокус писав, що влада російського Альметьєвська у Татарстані повідомила про "спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти".