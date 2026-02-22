Восстановлению не подлежат: Силы обороны уничтожили дронами два военных вертолета в России

Россияне потеряли еще два вертолета. Многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52 были уничтожены дронами в Орловской области.

В пятницу вечером, 20 февраля, Силы обороны с помощью ударных дронов уничтожили два вертолета, которые базировались на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области. Об этом сообщает российский канал "Досье Шпиона".

Как отмечается, был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 с бортовым номером 53, принадлежавший 319-му отдельному вертолетному полку, который базируется в Черниговке Приморского края РФ.

Ударный вертолет Ка-52 с бортовым номером 18 принадлежал 16-й бригаде армейской авиации, которая расположена в Зернограде Ростовской области.

"Вертолеты уничтожены, восстановлению не подлежат", — констатируют на канале.

Відео дня

Аэродром "Пугачевка" в селе Пугачевка Орловской области РФ Фото: из открытых источников

Вероятно, предполагает "Милитарный", россияне используют небольшой грунтовой аэродром "Пугачевка", принадлежащий местному аэроклубу, как оперативную площадку для сводного отряда вертолетов. Они должны перехватывать украинские дальнобойные БпЛА.

Напомним, дроны Вооруженных сил Украины уничтожили боевой вертолет Ка-27 Вооруженных сил Российской Федерации. Благодаря успешной атаке россияне лишились военной техники, которая стоит 1,5 млн долларов.

Также Фокус писал, что в ночь на 21 февраля Силы обороны в районе города Инкерман в Крыму поразили два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник", а на территории авиационного ремонтного завода в городе Евпатория были поражены два противолодочных самолета-амфибии Бе-12. Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".