Відновленню не підлягають: Сили оборони знищили дронами два військових гелікоптери у Росії

Росіяни втратили ще два гелікоптери. Багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52 були знищені дронами у Орловській області.

У п’ятницю ввечері, 20 лютого, Сили оборони за допомогою ударних дронів знищили два гелікоптери, які базувалися на аеродромі "Пугачевка" в Орловській області. Про це повідомляє російський канал "Досье Шпиона".

Як зазначається, було знищений багатоцільовий гелікоптер Мі-8 з бортовим номером 53, що належав 319-му окремому вертолітному полку, який базується у Чернігівці Приморського краю РФ.

Ударний гелікоптер Ка-52 з бортовим номером 18 належав 16-й бригаді армійської авіації, яка розташована у Зернограді Ростовської області.

"Гелікоптери знищені, відновленню не підлягають", — констатують на каналі.

Аеродром "Пугачевка" у селі Пугачівка Орлівської області РФ Фото: з відкритих джерел

Ймовірно, припускає "Мілітарний", росіяни використовують невеликий ґрунтовий аеродром "Пугачевка", що належить місцевому аероклубу, як оперативний майданчик для зведеного загону гелікоптерів. Вони мають перехоплювати українські далекобійні БпЛА.

Нагадаємо, дрони Збройних сил України знищили бойовий вертоліт Ка-27 Збройних сил Російської Федерації. Завдяки успішній атаці росіяни позбулися військової техніки, яка коштує 1,5 млн доларів.

Також Фокус писав, що у ніч на 21 лютого Сили оборони у районі міста Інкерман у Криму уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник", а на території авіаційного ремонтного заводу у місті Євпаторія було уражено два протичовнових літака-амфібії Бе-12. Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" .