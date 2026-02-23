Тайная справка Генштаба: Яценюк рассказал о количестве боеспособных войск в 2014 году

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в феврале 2014 года получил от Генштаба тайную справку. Там говорилось о наличии лишь 5 тысяч боеспособных военнослужащих.

Арсений Яценюк во время стрима с Дмитрием Гордоном на YouTube-канале "В гостях у Гордона" заявил, что в начале 2014 года Украина фактически не имела боеспособной армии. Стрим был посвящен событиям начала войны и их последствиям. По его словам, тогда страна смогла выстоять перед угрозами прежде всего благодаря людям, ведь возможности Вооруженных сил были крайне ограниченными. Бывший премьер-министр рассказал, что получил от Генерального штаба тайную справку В документе было указано, что только 5 тысяч военнослужащих были боеспособными и могли дать отпор врагу.

"Яркий пример, в каком состоянии Вооруженные силы были, — это документальный фильм, который я делал. Там упоминается военнослужащий, который из Житомира шел в Крым. БТР сломался в первые два часа. Вместо трех суток они, кажется, несколько недель шли. Он там за свои деньги ремонтировал этот БТР", — отметил Арсений Яценюк.

По его мнению, этот случай ярко демонстрирует общее состояние Вооруженных сил Украины в тот период.

