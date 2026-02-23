ВСУ восстановили контроль над 8 населенными пунктами, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в Южную операционную зону, где посетил подразделения, которые ведут наступление и держат оборону на одном из ключевых участков фронта. По его словам, несмотря на сложную ситуацию и активное давление врага, украинские военные восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

Сырский 23 февраля в Facebook сообщил, что работает непосредственно на направлениях выполнения боевых задач в Южной операционной зоне. Во время новой рабочей поездки он посетил один из главных участков фронта. Там он провел предметное совещание с командирами частей, которые наступают, и частей, которые держат оборону.

"Обсудили состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойный подвоз боеприпасов, техническое сопровождение подразделений — необходимые условия нашей устойчивости", — сообщил Сырский.

По его словам, ситуация на этом участке остается сложной. Армия РФ оказывает постоянное давление и применяет малые штурмовые группы для инфильтрации. Оккупанты активно используют артиллерию, беспилотники и иногда бронетехнику. В то же время украинские военные не только удерживают позиции, но и продолжают наступательные действия.

"С конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", — добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ лично отметил наградами за мужество и выдержку военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

Напомним, что Александр Сырский сообщал о начале наступательной операции ВСУ на Александровском направлении в конце января 2026 года. По его словам, в течение почти месяца украинские подразделения смогли освободить около 400 квадратных километров территории.

Ранее мы также информировали, что Сырскому доложили о потерях противника и темпах его пополнения во время совещания с руководящим составом СБС. Беспилотные подразделения СО Украины ликвидировали почти 30 тысяч российских военных. В то же время Минобороны РФ заявляло о рекрутировании 22 тысяч новобранцев за месяц, что свидетельствует о превышении потерь над пополнением.