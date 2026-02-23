ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до Південної операційної зони, де відвідав підрозділи, що ведуть наступ і тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту. За його словами, попри складну ситуацію та активний тиск ворога, українські військові відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.

Сирський 23 лютого у Facebook повідомив, що працює безпосередньо на напрямках виконання бойових завдань у Південній операційній зоні. Під час нової робочої поїздки він відвідав одну із головних ділянок фронту. Там він провів предметну нараду з командирами частин, які наступають, та частин, які тримають оборону.

"Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів — необхідні умови нашої стійкості", — повідомив Сирський.

За його словами, ситуація на цій ділянці залишається складною. Армія РФ чинить постійний тиск та застосовує малі штурмові групи для інфільтрації. Окупанти активно використовують артилерію, безпілотники та подекуди бронетехніку. Водночас українські військові не лише утримують позиції, а й продовжують наступальні дії.

"З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", — додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ особисто відзначив нагородами за мужність та витримку військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад.

Нагадаємо, що Олександр Сирський повідомляв про початок наступальної операції ЗСУ на Олександрівському напрямку наприкінці січня 2026 року. За його словами, протягом майже місяця українські підрозділи змогли звільнити близько 400 квадратних кілометрів території.

Раніше ми також інформували, що Сирському доповіли про втрати противника та темпи його поповнення під час наради з керівним складом СБС. Безпілотні підрозділи СО України ліквідували майже 30 тисяч російських військових. Водночас Міноборони РФ заявляло про рекрутування 22 тисяч новобранців за місяць, що свідчить про перевищення втрат над поповненням.