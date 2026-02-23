Сирський підтвердив наступ ЗСУ і повідомив про звільнення 400 кв. км: деталі

Наступальна операція Збройних сил України на Олександрівському напрямку почалась наприкінці січня 2026 року, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Протягом майже місяця звільнили 400 кв. км.

Олександр Сирський прибув на південний відтинок фронту та нагородив бійців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, які беруть участь у наступальних діях ЗСУ, ідеться у дописі командувача у Telegram-каналі. Зі слів командувача, українські військові не лише тримають оборону, а й "успішно діють в наступальній операції". Українці перейшли у наступ під Олександрівкою, звільнивши 400 кв. км та зачистивши про противника вісім сіл.

"З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", — написав Сирський.

Відео дня

Головнокомандувач коротко описав, яку тактику продовжують використовувати ЗС РФ на лінії фронту. З його слів, це інфільтрація малими штурмовими групами на тлі артилерійських ударів, атак БПЛА та рідкісного застосування бронетехніки. Тим часом українці намагаються максимально берегти особовий Настусклад, запевнив Сирський. Основна увага Сил оборони — це логістика, евакуація поранених, підвезення БК тощо.

Наступ ЗСУ — деталі

На карті проєкт DeepState з кінця січня по 22 лютого 2026 році позначили зміну конфігурації фронту на Олександрівському відтинку. Аналітики посунули на схід червону зону між селами Вербове та Тернове, розташованими на відстані 14-20 км від Покровського та Олександрівки. Натомість зросла сіра зона, у якій відбуваються зіткнення ЗСУ та ЗС РФ.

Наступ ЗСУ — ситуація на Олександрівському напрямку станом на 22 лютого, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про можливий наступ ЗСУ, про який першими почали повідомляти російські Z-блогери. Росіяни публікували умовну карту бойових дій на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку та запевняли, що українці перейшли в атаку по лінії від Вишневого до Тернового і також біля Христофорівки. Після цього з'явились коментарі речника південного командування Владислава Волошина, який запевняв, що насправді відбуваються не наступальні дії, а боротьба з російськими диверсантами, які інфільтрувались вглиб оборони. Втім, 20 лютого речник визнав, що справді відбуваються наступальні операції, під час яких зачищають ворожі підрозділи, які проникли за лінію боїв.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни 17 лютого повідомили, що протягом кількох тижнів ЗСУ повернули контроль над 201 кв. км території. Тим часом глава Ради резервістів Іван Тимочко пояснив, яка особливість наступу ЗСУ взимку 2026 року.