Сырский подтвердил наступление ВСУ и сообщил об освобождении 400 кв. км: детали

Наступательная операция Вооруженных сил Украины на Александровском направлении началась в конце января 2026 года, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В течение почти месяца освободили 400 кв. км.

Александр Сырский прибыл на южный отрезок фронта и наградил бойцов 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, которые участвуют в наступательных действиях ВСУ, говорится в заметке командующего в Telegram-канале. По словам командующего, украинские военные не только держат оборону, но и "успешно действуют в наступательной операции". Украинцы перешли в наступление под Александровкой, освободив 400 кв. км и зачистив от противника восемь сел.

"С конца января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", — написал Сырский.

Главнокомандующий кратко описал, какую тактику продолжают использовать ВС РФ на линии фронта. По его словам, это инфильтрация малыми штурмовыми группами на фоне артиллерийских ударов, атак БПЛА и редкого применения бронетехники. Между тем украинцы стараются максимально беречь личный состав, заверил Сырский. Основное внимание Сил обороны — это логистика, эвакуация раненых, подвоз БК и тому подобное.

Наступление ВСУ — детали

На карте проект DeepState с конца января по 22 февраля 2026 года обозначили изменение конфигурации фронта на Александровском отрезке. Аналитики подвинули на восток красную зону между селами Вербовое и Терновое, расположенными на расстоянии 14-20 км от Покровского и Александровки. Зато выросла серая зона, в которой происходят столкновения ВСУ и ВС РФ.

Наступление ВСУ — ситуация на Александровском направлении по состоянию на 22 февраля, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о возможном наступлении ВСУ, о котором первыми начали сообщать российские Z-блогеры. Россияне публиковали условную карту боевых действий на Александровско-Гуляйпольском направлении и уверяли, что украинцы перешли в атаку по линии от Вишневого до Тернового и также у Христофоровки. После этого появились комментарии представителя южного командования Владислава Волошина, который уверял, что на самом деле происходят не наступательные действия, а борьба с российскими диверсантами, которые инфильтрировались вглубь обороны. Впрочем, 20 февраля спикер признал, что действительно происходят наступательные операции, во время которых зачищают вражеские подразделения, которые проникли за линию боев.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны 17 февраля сообщили, что в течение нескольких недель ВСУ вернули контроль над 201 кв. км территории. Тем временем глава Совета резервистов Иван Тимочко объяснил, какая особенность наступления ВСУ зимой 2026 года.