Таємна довідка Генштабу: Яценюк розповів про кількість боєздатних військ у 2014

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в лютому 2014 року отримав від Генштабу таємну довідку. Там йшлося про наявність лише 5 тисяч боєздатних військовослужбовців.

Арсеній Яценюк під час стриму з Дмитро Гордоном на YouTube-каналі "В гостях у Гордона" заявив, що на початку 2014 року Україна фактично не мала боєздатної армії. Стрим був присвячений подіям початку війни та їхнім наслідкам. За його словами, тоді країна змогла вистояти перед загрозами насамперед завдяки людям, адже спроможності Збройних сил були вкрай обмеженими. Колишній прем’єр-міністр розповів, що отримав від Генерального штабу таємну довідку У документі було зазначено, що лише 5 тисяч військовослужбовців були боєздатними та могли дати відсіч ворогу.

"Яскравий приклад, у якому стані Збройні сили були, — це документальний фільм, який я робив. Там згадується військовослужбовець, який із Житомира йшов до Криму. БТР зламався в перші дві години. Замість трьох діб вони, здається, декілька тижнів ішли. Він там за свої гроші ремонтував цей БТР", — зазначив Арсеній Яценюк.

Відео дня

На його думку, цей випадок яскраво демонструє загальний стан Збройних сил України у той період.

Нагадаємо, що Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до Південної операційної зони. Там він відвідав підрозділи, які проводять наступальні дії та утримують оборону на одній із ключових ділянок фронту. За його словами, українські військові відновили контроль над вісьмома населеними пунктами.

Раніше ми також інформували, що в ніч на 23 лютого українські сили ураження атакували чотири військові об’єкти противника. На тимчасово окупованій території Криму ЗСУ завдали удару по ракетному дивізіону ЗС РФ, оснащеному системою берегової оборони "Бастіон".