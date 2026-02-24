РФ скупила дома возле штаба MI6 и базы "Клайд": почему это "троянский конь" для войны с НАТО, — СМИ

Российская недвижимость в Европе может стать "троянским конем" в случае гибридной войны со странами-членами НАТО, считают аналитики. Агенты Москвы покупали имения с видом на военную базу Британии, на которой дислоцируются подводные лодки с ракетами Trident, и дома рядом с военной разведкой МИ6 в Лондоне. Почему правительства Европы до сих пор не остановили этот процесс и чем это может угрожать европейцам?

Еще в 2018 году Москва получила контроль над целым островом в Финляндии, на котором построила форт с вертолетной площадкой, рассказало медиа The Telegraph. Правоохранители конфисковали имущество, россиянина-владельца обвинили в криминале, а не в шпионаже, потому что боялись реакции Кремля. На сегодня подпольные "базы" россиян разбросаны, вероятно, по 12 странам Европы. Параллельно с этим, со времени полномасштабного вторжения в Украину, существенно возросло количество диверсий, саботажа, взрывов рядом со стратегическими объектами. По мнению аналитиков и экспертов, несмотря на попытки европейских правительств, эту "троянскую недвижимость" до сих пор не ограничили и она может использоваться во время гибридной войны, к которой готова Москва.

В статье The Telegraph перечислили более десятка важных объектов, рядом с которыми россияне купили недвижимость. Например, в Скандинавии это такие точки: в Финляндии — остров Саккилуото в Архипелаговом море, порт Турку, база командования ВМС, в Норвегии — авиабаза Бардуфосс с самолетами F-35, база Хааконсверн, другие базы ВМС, Швеция — аэропорт и ядерная площадка. Подозрительное имущество в Британии — рядом со штабом МИ6, базой "Клайд" в Фаслейне, другие причалы для подводных лодок, на Кипре — рядом с базой RAF Akrotiri, в Греции — вокруг военных баз. Отдельно отмечается, что плохая ситуация в Швейцарии, поскольку местное правительство отказывается видеть проблему, при этом россияне обосновались вплотную к федеральному институту химической защиты и рядом с Большим адронным коллайдером. Источники медиа в разведке заявили, что приобретенные объекты станут базой для гибридных действий Москвы, на которые не смогут серьезно ответить.

"Россия уже может иметь взрывчатку, беспилотники, оружие и тайных оперативников на некоторых объектах, готовых к активации во время кризиса", — говорится в статье.

Расследователи отметили, что покупатели внешне выглядят обычными россиянами, или дипломатами, или представителями русской церкви, поэтому формально им сложно это запретить, хотя большинство правительств и вводят ограничения. Например, Финляндия и страны Балтии приняли решение полностью запретить покупку недвижимости гражданам РФ и Беларуси. Впрочем, в Британии Москва до сих пор использует лазейки в законодательстве для получения важных домов.

"Кремль может попытаться проверить НАТО в "серой зоне", устроив атаки большего масштаба, чтобы парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети, одновременно затрудняя любое применение положения о коллективной обороне альянса по статье 5", — привело The Telegraph мнение офицера разведки.

Медиа также предупредило, что похожую активность проявляет Китай. Расследователи выяснили, что китайцы также покупают недвижимость, но их интересуют не базы, а коммуникационные или другие инфраструктурные объекты — оптоволоконные кабели, центры обработки данных, узлы связи.

