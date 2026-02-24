РФ скупила будинки біля штабу MI6 та бази "Клайд": чому це "троянський кінь" для війни з НАТО, — ЗМІ

Російська нерухомість у Європі може стати "троянським конем" у випадку гібридної війни з країнами-членами НАТО, вважають аналітики. Агенти Москви купували маєтки з видом на військові базу Британії, на якій дислокуються підводні човни з ракетами Trident, та будинки поруч з військовою розвідкою МІ6 у Лондоні. Чому уряди Європа досі не зупинила цей процес і чим це може загрожувати європейцям?

Ще у 2018 році Москва отримала контроль над цілим островом у Фінляндії, на якому збудувала форт з вертолітним майданчиком, розповіло медіа The Telegraph. Правоохоронці конфіскували майно, росіянина-власника звинуватили у криміналі, а не у шпигунстві, бо боялись реакції Кремля. На сьогодні підпільні "бази" росіян розкидані, ймовірно, по 12 країнах Європи. Паралельно з цим, з часу повномасштабного вторгнення в Україну, суттєво зросла кількість диверсій, саботажів, вибухів поруч зі стратегічними об'єктами. На думку аналітиків та експертів, попри намагання європейських урядів, цю "троянську нерухомість" досі не обмежили й вона може використовуватись під час гібридної війни, до якої готова Москва.

Відео дня

У статті The Telegraph перелічили понад десяток важливих об'єктів, поруч з якими росіяни купили нерухомість. Наприклад у Скандинавії це такі точки: у Фінляндії — острів Саккілуото в Архіпелаговому морі, порт Турку, база командування ВМС, у Норвегії — авіабаза Бардуфосс з літаками F-35, база Хааконсверн, інші бази ВМС, Швеція — аеропорт та ядерний майданчик. Підозріле майно у Британії — поруч зі штабом МІ6, базою "Клайд" у Фаслейні, інші причали для підводних човнів, на Кіпрі — поруч з базою RAF Akrotiri, у Греції — навколо військових баз. Окремо зауважується, що погана ситуація у Швейцарії, оскільки місцевий уряд відмовляється бачити проблему, при цьому росіяни облаштувались впритул до федерального інституту хімічного захисту та поруч з Великим адронним колайдером. Джерела медіа у розвідці заявили, що придбані об'єкти стануть базою для гібридних дій Москви, на які не зможуть серйозно відповісти.

"Росія вже може мати вибухівку, безпілотники, зброю та таємних оперативників на деяких об’єктах, готових до активації під час кризи", — ідеться у статті.

Розслідувачі зауважили, що покупці зовні виглядають звичайними росіянами, або дипломатами, або представниками російської церкви, тому формально їм складно це заборонити, хоч більшість урядів і запроваджують обмеження. Наприклад, Фінляндія та країни Балтії прийняли рішення повністю заборонити купівлю нерухомості громадянам РФ та Білорусі. Втім, у Британії Москва досі використовує шпарини у законодавстві задля отримання важливих будинків.

"Кремль може спробувати перевірити НАТО у "сірій зоні", влаштувавши атаки більшого масштабу, щоб паралізувати транспортні, комунікаційні та енергетичні мережі, одночасно ускладнюючи будь-яке застосування положення про колективну оборону альянсу за статтею 5", — навело The Telegraph думку офіцера розвідки.

Медіа також попередило, що схожу активність проявляє Китай. Розслідувачі з'ясували, що китайці також купують нерухомість, але їх цікавлять не бази, а комунікаційні чи інші інфраструктурні об'єкти — оптоволоконні кабелі, центри обробки даних, вузли зв'язку.

РФ та НАТО — деталі

Зазначимо, Фокус писав про військові навчання у Німеччині, у якій розглядали можливість війни РФ та НАТО. Під час навчань проаналізували випадок, коли Москва почне вторгнення у Литву під приводом "гуманітарної місії" у Калінінградський анклав. В підсумку з'ясувалось, що у такому випадку стаття 5 Договору НАТО не спрацює, оскільки жоден з членів не наважиться на військову відповідь, оскільки росіяни прикриватимуться захистом цивільних.

Нагадуємо, 24 лютого Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила про можливу появу ядерної зброї в України: які країни-помічники звинувачують росіяни.