Буданов очертил недопустимые действия во время войны: какие границы нельзя переходить

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже в войне существуют границы, которые не должна переступать как Россия, так и Украина. По его словам, несмотря на жестокость боевых действий, определенные правила должны оставаться обязательными для соблюдения.

Война всегда связана с насилием, разрушениями и человеческими потерями, подчеркнул Буданов в комментарии РБК-Украина. В то же время, по его убеждению, даже в таких условиях существуют принципиальные ограничения, которые нельзя нарушать.

Среди таких действий Буданов назвал прицельные обстрелы больниц и родильных домов, удары по историко-культурным памятникам, а также убийство мирного населения, особенно детей. Отдельно он заявил, что нельзя применять оружие против тех, кто физически не способен сопротивляться. Глава ОП считает подобные действия признаком потери человеческого достоинства.

"При всей жестокости войны, я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, который физически не способен сопротивляться", — заявил Буданов.

Буданов также выступил против ударов по лидерам воюющих стран и местам принятия политических решений.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — сказал он.

Также Буданов указал, что соблюдение этих норм особенно важно в процессе сложных мирных переговоров. И даже несмотря на несправедливость "захватнической" по своему характеру войны, стороны конфликта должны придерживаться этих четких правил.

"Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что Кирилл Буданов заявлял о возможности проведения нового раунда мирных переговоров в Женеве. По его словам, с российской стороной также обсуждается потенциальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако переговоры по этому поводу продвигаются сложно, а позиции сторон остаются непростыми.

Ранее мы также информировали, что Буданов подвел итоги переговоров в Женеве, которые длились 17-18 февраля. Он охарактеризовал диалог с делегациями России и США как "непростой". Также он сообщил о подготовке украинской команды к следующему этапу переговорного процесса.