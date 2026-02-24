Буданов окреслив неприпустимі дії під час війни: які межі не можна переходити

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що навіть у війні існують межі, які не повинна переступати як Росія, так і Україна. За його словами, попри жорстокість бойових дій, певні правила мають залишатися обов’язковими для дотримання.

Війна завжди пов’язана з насильством, руйнуванням і людськими втратами, наголосив Буданов у коментарі РБК-Україна. Водночас, за його переконанням, навіть у таких умовах існують принципові обмеження, які не можна порушувати.

Серед таких дій Буданов назвав прицільні обстріли лікарень і пологових будинків, удари по історико-культурних пам’ятках, а також вбивство мирного населення, особливо дітей. Окремо він заявив, що не можна застосовувати зброю проти тих, хто фізично не здатний чинити опір. Очільник ОП вважає подібні дії ознакою втрати людської гідності.

"При всій жорстокості війни, я не можу зрозуміти, хто і за яких обставин може підняти зброю проти дитини або літньої людини, яка фізично не здатна чинити опір", - заявив Буданов.

Буданов також виступив проти ударів по лідерів воюючих країн та місцях приняття політичних рішень.

"Не має значення, мова про Київ чи умовний валдай. Тим більше зараз, коли йде непростий процес мирних перемовин", — сказав він.

Також Буданов вказав, що дотримання цих норм є особливо важливим в процесі складних мирних переговорів. І навіть попри несправедливість "загарбницької" по своєму характеру війни, сторони конфлікту повинні дотримуватись цих чітких правил.

"Тільки так можемо наблизити довгоочікуваний стійкий мир", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, що Кирило Буданов заявляв про можливість проведення нового раунду мирних переговорів у Женеві. За його словами, з російською стороною також обговорюється потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Однак перемовини щодо цього просуваються складно, а позиції сторін залишаються непростими.

Раніше ми також інформували, що Буданов підбив підсумки переговорів у Женеві, які тривали 17–18 лютого. Він охарактеризував діалог із делегаціями Росії та США як «непростий». Також він повідомив про підготовку української команди до наступного етапу переговорного процесу.