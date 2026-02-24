"Летело прямо на меня": дрон ВС РФ едва не убил журналистку накануне 4 годовщины войны

Журналистка и военный корреспондент Анна Калюжная пережила одну из самых опасных ситуаций в своей карьере: вражеский дрон прицельно летел на нее на расстоянии всего 150 метров. К счастью, ее спасли военные, с которыми она находилась на передовой, и ситуация завершилась без жертв.

Как отмечает сама Калюжная в своем посте на Facebook, это был первый случай за все эти годы. когда "какое-то падло летело прицельно на нее". Однако, благодаря быстрой реакции, солдаты смогли обезвредить дрон, и журналистка отскочила от месте удара.

"Я отскочила. Но попала она прямо в место, где я сидела за несколько секунд до этого. Видео есть, но подробности пока нельзя. Все будет позже", — написала журналистка.

Анна Калюжная Фото: Facebook Ан Жюлак (Анна Калюжна)

Выход в село Роботино в марте 2024 года

Кроме того, в своей заметке Калюжная поделилась с подписчиками несколькими историями с передовой. В частности, один из самых опасных выходов состоялся в марте 2024 года в селе Роботино. Она отправилась туда с оператором Андреем, пресс-офицером Сергеем Скибчиком, фотографом Андреем Андриенко и разведчиком Максом "Тором". Группа прошла более шести километров через выжженные поля и разрушенные села под постоянным жужжанием дронов, не зная, принадлежат ли они украинским или вражеским силам.

Во время выхода они наткнулись на военного в украинской форме, который не мог объяснить, как оказался там. Макс "Тор" предположил, что это могла быть диверсионно-разведывательная группа. Журналисты и военные забрали у него оружие и гранаты, напоили его водой и помогли прийти в себя. Благодаря этому солдат избежал смертельной опасности — он мог попасть на минное поле или в растяжки. Хотя во время похода Макс "Тор" получил травму колена, ему это не помешало на следующий день пойти на штурм.

У Макса "Тора" в походе вылетело колено. После ранения у него такое бывало.

"Но он не хотел прекращать ходить на выходы. На штурм на следующий день он все равно пошел. Все прошло нормально. Тогда его комбат сказал мне, что он уже подан на звание Герой Украины. "Тор" погиб через 3 недели на другом очередном выходе от прилета мины. Награжден званием Герой Украины посмертно", — отметила в своей заметке военная корреспондентка.

Находились на "нуле" в Марьинке в июне 2023 года

Еще одна ситуация, которую вспомнила журналистка, произошла в июне 2023 года после операции на щитовидке. Тогда Калюжная отправилась на Марьинку, чтобы снять контрнаступление украинских войск в Донецкой области. В частности, туда она отправилась не сама, а с оператором Андреем и пресс-офицером Ярославом Чепурным в три утра из Курахово и прибыла на передовые позиции всего в 700 метрах от "нуля". Там начался один из крупнейших штурмов российской армии за долгое время — по украинским позициям били танки, артиллерия и вражеская пехота. Бой длился около десяти часов без перерывов, во время которого командиры координировали действия подразделений и оказывали помощь раненым. Журналистка и ее команда оказались на передовой в самом эпицентре боя. Вечером после боя они посетили разрушенную церковь, напоминающую античные руины, а затем пробежали последние 200 метров до позиций украинских десантников, и оказались всего в 25 метрах от российских войск — ближе всего за всю ее карьеру.

"Это было самое близкое за всю историю моей работы.эмоции мужчин на "нуле" после того, как они нас увидели и поговорили после тяжелого боя стоили этого "сюра". Кстати, Влада, который лично бегал на "ноль" эвакуировать своих людей позже "разжаловали"(лишили звания) и уволили. Без приказа вывел этих же своих из окружения. Нет, не в тыл. Просто выровнял линию фронта. Человек, который Власть сняла с должности и понизила пошел на значительное повышение, получил несколько внеочередных званий и Героя Украины", — рассказала она.

Прятались во время взрывов вблизи "нуля" в октябре 2024 года

Кроме того, в октябре 2024 года Калюжная сопровождала ротного "Коуча" в лес за Липцами на территорию, недавно освобожденную от российских сил. Они пробежали через обстрелянный лес, овраги и обгоревшие деревья, неся бронежилеты и рюкзаки весом около 17 килограммов. Следующие сутки они находились под навесом в километре от "нуля", пока поблизости взрывались артиллерия и грады. Возвращение в Липцы заняло еще 5,5 км, однако собратья помогали Калюжной преодолевать усталость и опасность.

"Лес вокруг — обгоревший. Неприятно жужжат дроны. Мы добегаем. Все нормально. Следующие сутки сидим под навесом из сеток в 1 км от "нуля". Позиции еще строятся. Рядом ложатся грады, взрываются сбросы. А нам не страшно, мы — "в домике"", — пишет журналистка в своей публикации.

В финальной части своего поста Калюжная отметила, что ни одна профессия не стоит тех рисков, которые она переживает на войне.

"Единственные, кто этого действительно стоят, — это люди", — пишет она.

Особенно отмечает тех, кто продолжает стоять на передовой, рискуя жизнью и демонстрируя настоящую отвагу, включая молодых добровольцев, которые получили ранения, но не оставили позиций. Для нее лично каждая встреча с такими людьми оставляет след в сердце и мотивирует двигаться дальше, несмотря на страх и усталость.

"Продержались 4 года, это уже на 4 года дольше, чем нам давали", — добавила Калюжная.

