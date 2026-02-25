В Великобритании начинает работать первый украинский оборонный завод, — Залужный

В Великобритании начинает работу первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems. По словам украинского посла в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, этот шаг имеет стратегическое значение и призван усилить совместные возможности Украины и Великобритании в условиях войны.

Речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems, беспилотники которой уже доказали свою эффективность в современной высокотехнологичной войне, сообщил Валерий Залужный в Facebook 25 февраля. Украина ведет боевые действия под постоянными ракетными обстрелами, подвергается разрушению инфраструктуры и рискам для собственных производственных мощностей. Несмотря на это украинские инженеры создают решения на основе непосредственного боевого опыта и совершенствуют системы по результатам реального боевого применения.

"Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", — заявил Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что инженерная экспертиза будет оставаться в Украине, тогда как производство интегрируется в британский оборонный сектор. Таким образом формируется новый уровень партнерства, когда союзники не просто поддерживают друг друга, а выстраивают общую промышленную основу безопасности.

"Для Украины этот проект означает стабильность и возможность долгосрочного планирования. Для Британии — это усиление собственной оборонной индустрии, доступ к технологиям, проверенным в современной войне, и создание рабочих мест. Это пример того, как можно быстро интегрировать боевой опыт в промышленные решения и собственную безопасность", — добавил Валерий Залужный.

Поэтому это событие имеет не только экономическое или технологическое значение, а имеет стратегическое и даже цивилизационное измерение, считает экс-глава. Оно закладывает основу новой архитектуры безопасности Европы.

Напомним, что Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания договорились о реализации совместного многомиллионного проекта. Инициатива предусматривает налаживание производства доступных по стоимости средств ПВО, автономных беспилотников и ракет.

Ранее мы также информировали, что министр обороны Украины Михаил Федоров призвал европейских партнеров объединить усилия для создания действенной системы защиты от баллистических ракет. Он отметил необходимость ускорить использование финансовой поддержки ЕС и продолжить реализацию программы PURL.