У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод, — Залужний

У Великій Британії розпочинає роботу перший український оборонний завод — виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems. За словами українського посла у Великій Британії та ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, цей крок має стратегічне значення та покликаний посилити спільні можливості України й Британії в умовах війни.

Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, безпілотники якої вже довели свою ефективність у сучасній високотехнологічній війні, повідомив Валерій Залужний у Facebook 25 лютого. Україна веде бойові дії під постійними ракетними обстрілами, зазнає руйнування інфраструктури та ризиків для власних виробничих потужностей. Попри це українські інженери створюють рішення на основі безпосереднього бойового досвіду та вдосконалюють системи за результатами реального бойового застосування.

"Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", — заявив Валерій Залужний.

Він підкреслив, що інженерна експертиза залишатиметься в Україні, тоді як виробництво інтегрується у британський оборонний сектор. Таким чином формується новий рівень партнерства, коли союзники не просто підтримують одне одного, а вибудовують спільну промислову основу безпеки.

"Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку", — додав Валерій Залужний.

Тому ця подія має не лише економічне чи технологічне значення, а має стратегічний і навіть цивілізаційний вимір, вважає ексголовком. Вона закладає основу нової архітектури безпеки Європи.

Нагадаємо, що Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія домовилися про реалізацію спільного багатомільйонного проєкту. Ініціатива передбачає налагодження виробництва доступних за вартістю засобів ППО, автономних безпілотників і ракет.

Раніше ми також інформували, що міністр оборони України Михайло Федоров закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для створення дієвої системи захисту від балістичних ракет. Він наголосив на необхідності прискорити використання фінансової підтримки ЄС та продовжити реалізацію програми PURL.