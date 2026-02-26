Европейские лидеры отправят свои миротворческие силы в Украину если Россия даст на это согласие, ведь опасаются, что в противном случае Москва будет считать такой контингент законной военной целью.

Таким образом план по соблюдению прекращения огня между Украиной и РФ может быть сорван из-за прихоти российского диктатора Владимира Путина, пишет The Telegraph.

Источники издания отметили, что все больше членов так называемой коалиции желающих частным образом признавали, что размещение миротворческих войск на территории Украины зависит от разрешения главы Кремля.

В частности, один высокопоставленный дипломат сообщил, что представители Франции и Великобритании заявили, что "направят свои войска только с согласия России".

Опасения заключаются в том, что без поддержки Путина любые европейские силы могут быть расценены как законная военная цель.

"Если Россия скажет, что мы не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно будет направить силы другого рода. Таким образом, согласие или несогласие России с этим будет иметь огромное влияние", — пояснил один из неназванных собеседников издания.

Еще один источник подчеркнул, что европейские правительства фактически предоставили Путину право вето на планы коалиции, требуя места за столом переговоров.

