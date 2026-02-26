Європейці чекатимуть "дозволу" Путіна на розміщення миротворців в Україні, — The Telegraph

Європейські лідери відправлять свої миротворчі сили в Україну якщо Росія дасть на це згоду, адже побоюються, що в іншому випадку Москва вважатиме такий контингент законною військовою ціллю.

Таким чином план щодо дотримання припинення вогню між Україною та РФ може бути зірваний через примху російського диктатора Володимира Путіна, пише The Telegraph.

Джерела видання зазначили, що все більше членів так званої коаліції охочих приватно визнавали, що розміщення миротворчих військ на території України залежить від дозволу очільника Кремля.

Зокрема, один високопоставлений дипломат повідомив, що представники Франції та Великої Британії заявили, що "направлять свої війська тільки за згодою Росії".

Побоювання полягають у тому, що без підтримки Путіна будь-які європейські сили можуть бути розцінені як законна військова ціль.

"Якщо Росія скаже, що ми не згодні і вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно буде направити сили іншого роду. Таким чином, згода або незгода Росії з цим матиме величезний вплив", — пояснив один із неназваних співрозмовників видання.

Ще одне джерело підкреслило, що європейські уряди фактично надали Путіну право вето на плани коаліції, вимагаючи місця за столом переговорів.

