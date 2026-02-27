Дрон РФ летел в сторону Офиса президента: после этого Маск ограничил РФ доступ к Starlink

Российский дрон в конце прошлого месяца пролетел над правительственным кварталом Киева и двигался в направлении Офиса президента Украины. После этого инцидента Илон Маск ограничил доступ российских военных к системе спутниковой связи Starlink.

В конце прошлого месяца российский ударный беспилотник проник мимо украинских систем ПВО в Киеве, и пролетел над правительственным районом Киева. Он направлялся в направлении Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает американский журналист Саймон Шустер в издании The Atlantik.

Беспилотник летел так низко, что чиновники внутри здания Кабинета Министров могли видеть, как он пролетает из своих окон на седьмом этаже.

"Куча людей увидела это и бегала вокруг, спрашивая: "Что это, черт возьми, было?"", — вспоминал один чиновник.

По словам украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, этот беспилотник, который позже был идентифицирован как российский БМ-35, нанес незначительные повреждения, врезавшись в соседнее здание. При этом никто не пострадал. Об этом инциденте ранее не сообщалось. Однако он запустил цепь событий, которые позволили Украине воспользоваться преимуществом на фронте с помощью такого союзника, как Илон Маск.

Відео дня

После того, как российский дрон проник в центральную часть Киева, украинские чиновники напрямую обратились к Маску с просьбой помочь. Министр обороны Украины Михаил Федоров представил Маску доказательства использования российскими силами Starlink для управления их беспилотниками, в частности тем, что пролетал над правительственным кварталом. В результате ряда переговоров между украинской стороной и командой Маска, компания SpaceX создала технический "белый список" пользователей Starlink, после чего доступ для России был ограничен, оставив систему доступной для украинских подразделений.

Маск перекрыл РФ спутниковую связь Starlink

"Белый список был создан программным способом, примерно за один день. Команда SpaceX получила четкие инструкции от руководства: "Никаких ограничений. Используйте Starlink для всего, что поможет Украине"", — рассказал один из источников The Atlantik, знакомых с реализацией плана.

К началу этого месяца из-за отключения Starlink российские войска начали испытывать серьезные проблемы с боевой коммуникацией и управлением дронами. Из-за этого армия РФ столкнулись с трудностями удержания своих оборонительных линий, в то время как украинские подразделения продвинулись вперед.

За первые три недели февраля Украина захватила более 300 квадратных километров территории, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью французскому агентству AFP. Позже командующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский отметил, что украинские войска освободили восемь сел и более 400 квадратных километров за прошлый месяц. Это важно, потому что любые признаки ослабления России на поле боя могут укрепить позиции Украины за столом переговоров, подчеркнул Зеленский,

Напомним, что по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, несмотря на интенсивное давление противника и сложную обстановку, украинским военным удалось вернуть контроль над примерно 400 квадратными километрами территории и освободить восемь населенных пунктов.

Ранее мы также информировали, что решение компании SpaceX ограничить доступ России к спутниковой системе Starlink существенно сказалось на возможностях ее армии использовать артиллерию. Из-за перебоев со связью российские подразделения столкнулись с трудностями в координации действий и управлении огнем.