Дрон РФ летів у бік Офісу президента: після цього Маск обмежив РФ доступ до Starlink

Російський дрон наприкінці минулого місяця пролетів над урядовим кварталом Києва та рухався у напрямку Офісу президента України. Після цього інциденту Ілон Маск обмежив доступ російських військових до системи супутникового зв’язку Starlink.

Наприкінці минулого місяця російський ударний безпілотник проникнув повз українські системи ППО у Києві, та пролетів над урядовим районом Києва. Він прямував у напрямку Офісу президента України Володимира Зеленського, повідомляє американський журналіст Саймон Шустер у виданні The Atlantik.

Безпілотник летів так низько, що чиновники всередині будівлі Кабінету Міністрів могли бачити, як він пролітає зі своїх вікон на сьомому поверсі.

"Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?"", — згадував один урядовець.

За словами українського чиновника, який побажав залишитися анонімним, цей безпілотник, який пізніше був ідентифікований як російський БМ-35, завдав незначних пошкоджень, врізавшись у сусідню будівлю. При цьому ніхто не постраждав. Про цей інцидент який раніше не повідомлялося. Однак він запустив ланцюг подій, які дозволили Україні скористатися перевагою на фронті за допомогою такого союзника, як Ілон Маск.

Після того, як російський дрон проник у центральну частину Києва, українські посадовці безпосередньо звернулися до Маска з проханням допомогти. Міністр оборони України Михайло Федоров представив Маску докази використання російськими силами Starlink для управління їхніми безпілотниками, зокрема тим, що пролітав над урядовим кварталом. У результаті ряду переговорів між українською стороною та командою Маска, компанія SpaceX створила технічний «білий список» користувачів Starlink, після чого доступ для Росії було обмежено, залишивши систему доступною для українських підрозділів.

Маск перекрив РФ супутниковий зв’язок Starlink

"Білий список було створено програмним способом, приблизно за один день. Команда SpaceX отримала чіткі інструкції від керівництва: "Жодних обмежень. Використовуйте Starlink для всього, що допоможе Україні"", — розповіло одно із джерел The Atlantik, знайомих з реалізацією плану.

До початку цього місяця через відключення Starlink російські війська почали зазнавати серйозних проблем із бойовою комунікацією та керуванням дронами. Через це армія РФ зіткнулися з труднощами утримання своїх оборонних ліній, у той час, як українські підрозділи просунулися вперед.

За перші три тижні лютого Україна захопила понад 300 квадратних кілометрів території, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому агентству AFP. Пізніше командувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зазначив, що українські війська звільнили вісім сіл і понад 400 квадратних кілометрів за минулий місяць. Це важливо, бо будь-які ознаки ослаблення Росії на полі бою можуть зміцнити позиції України за столом переговорів, наголосив Зеленський,

Нагадаємо, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, попри інтенсивний тиск противника та складну обстановку, українським військовим вдалося повернути контроль над приблизно 400 квадратними кілометрами території та звільнити вісім населених пунктів.

Раніше ми також інформували, що рішення компанії SpaceX обмежити доступ Росії до супутникової системи Starlink істотно позначилося на можливостях її армії використовувати артилерію. Через перебої зі зв’язком російські підрозділи зіткнулися з труднощами у координації дій та управлінні вогнем.