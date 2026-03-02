"Это не будет как Ирак": в США и Израиле назвали сроки завершения кампании в Иране (видео)

Военные Израиля считают, что продолжительность кампании против Ирана может длиться более недели. В то же время в США уверяют, что вся операция "Эпическая ярость" не будет длиться как долгосрочная кампания американцев в Ираке.

В ЦАХАЛ заявляют, что имеют целью нанести иранскому режиму "ощутимый удар". Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера из круга израильских военных.

Военные Израиля подчеркивают, что добиться успехов в операции "Львиный рев" против Ирана за несколько дней невозможно. В то же время, как указывает собеседник СМИ, последние удары по территории Ирана были направлены на объекты, связанные с иранским режимом, а также на пусковые установки баллистических ракет и системы противовоздушной обороны.

"Ядерные объекты Ирана пока не подвергались атакам, однако, по данным военных, они входят в перечень целей Израиля и Соединенных Штатов", — пишут журналисты.

В то же время в США убеждены, что продолжительность кампании против Тегерана не будет растянутой во времени. На совместной пресс-конференции министра военных дел США Пита Гегсета и руководителя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Кейн рассказали прессе о дальнейших планах.

"Наши амбиции — не утопические. Они реалистичны. Это будет как не Ирак, это не будет бесконечная кампания... Наше поколение знает лучше других — и президент [Трамп] тоже это понимает", — заявил Хегсет журналистам.

Генерал Кейн добавил, что в настоящее время армия США продолжает операцию "Эпическая ярость" и планирует перебросить дополнительное количество самолетов и специалистов в зону проведения операции. Пока ни министр военных дел США, ни руководитель Объединенного комитета начальников штабов не указывали точной даты завершения боевых действий против Тегерана.

Ранее Фокус сообщал о том, как Тегеран отказался от переговоров с США. Иранский официальный представитель убежден, что нынешний президент США углубил кризис и теперь пытается избежать последствий своих решений.

Впоследствии стало известно, что войска Ирана атаковали Кипр. В регион отправятся два фрегата и пара истребителей F-16.