"Це не буде як Ірак": в США й Ізраїлі назвали терміни завершення кампанії в Ірані (відео)

Військові Ізраїлю вважають, що тривалість кампанії проти Ірану може тривати понад тиждень. Водночас в США запевняють, що вся операція "Епічна лють" не триватиме як довгострокова кампанія американців у Іраку.

У ЦАХАЛ заявляють, що мають на меті завдати іранському режиму "відчутного удару". Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на неназваного високопоставленого офіцера з кола ізраїльських військових.

Військові Ізраїля підкреслюють, що дсоягти успіхів у операції "Левовий рев" проти Ірану за кілька днів неможливо. Водночас, як вказує співрозмовник ЗМІ, останні удари по території Ірану були спрямовані на об’єкти, пов’язані з іранським режимом, а також на пускові установки балістичних ракет і системи протиповітряної оборони.

"Ядерні об’єкти Ірану наразі не зазнавали атак, однак, за даними військових, вони входять до переліку цілей Ізраїлю та Сполучених Штатів", — пишуть журналісти.

Водночас у США переконані, що тривалість кампанії проти Тегерану не буде розтягнутою в часі. На спільній пресконференції міністра військових справ США Піта Гегсета та керівника Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джон Кейн розповіли пресі про подальші плани.

"Наші амбіції — не утопічні. Вони реалістичні. Це буде як не Ірак, це не буде нескінченна кампанія… Наше покоління знає краще за інших — і президент [Трамп] теж це розуміє", — заявив Гегсет журналістам.

Генерал Кейн додав, що наразі армія США продовжуватмие операцію "Епічна лють" та планує перекинути додаткову кількість літаків і фахівців у зону проведення операції. Наразі ні міністр військових справ США, ні керівник Об'єднаного комітету начальників штабів не вказували точної дати завершення бойових дій проти Тегерану.

