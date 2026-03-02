ВСУ отбросили россиян возле 5 населенных пунктов: в DeepState сообщили об изменениях на фронте (карта)

Силы обороны Украины оттеснили российские войска вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового, сообщил аналитический проект DeepState. С начала суток зафиксировано 52 атаки, обстрелы приграничных районов Сумщины и Черниговщины, а также активные бои на нескольких направлениях.

Украинский OSINT-проект DeepState проинформировал, что Силы обороны Украины смогли отбросить российскую армию на ряде участков фронта — вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового. Об этом DeepState сообщил 2 марта. По данным аналитиков, на этих направлениях украинские подразделения улучшили тактическое положение и заставили противника отступить.

ВСУ отбросили врага. Карта DeepState

Генеральный штаб ВСУ сообщил о продолжении наступательных действий российских войск на отдельных направлениях. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь украинской территории, проводя штурмы, однако украинские подразделения сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Одно боестолкновение еще продолжается", — отметил Генштаб ВСУ.

Напомним, что Александр Сырский сообщил об изменении ситуации на фронте в феврале 2026 года. По его словам, Силы обороны выстояли в "тяжелой битве за зиму", достигнув ощутимых результатов в последние недели. В течение зимних месяцев украинские военные уничтожили больше российских солдат, чем противник смог мобилизовать в свои ряды. В феврале 2026 года, по его словам, впервые со времени Курской наступательной операции Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем враг захватил.

Ранее мы также информировали, что член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут заявил о победе Украины в "битве за зиму". По его оценке, украинские военные впервые за долгое время освобождают больше территорий, чем захватывают подразделения Вооруженных сил РФ.