ЗСУ відкинули росіян біля 5 населених пунктів: в DeepState повідомили про зміни на фронті (мапа)

Сили оборони України відтіснили російські війська поблизу Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степового та Тернового, повідомив аналітичний проєкт DeepState. Від початку доби зафіксовано 52 атаки, обстріли прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини, а також активні бої на кількох напрямках.

Український OSINT-проєкт DeepState поінформував, що Сили оборони України змогли відкинути російську армію на низці ділянок фронту — поблизу Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степового та Тернового. Про це DeepState повідомив 2 березня. За даними аналітиків, на цих напрямках українські підрозділи покращили тактичне положення та змусили противника відступити.

ЗСУ відкинули ворога. Мапа DeepState

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про продовження наступальних дій російських військ на окремих напрямках. Окупанти намагаються просунутися вглиб української території, проводячи штурми, однак українські підрозділи стримують ворога та завдають йому значних втрат.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Одне боєзіткнення ще триває", — зазначив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що Олександр Сирський повідомив про зміну ситуації на фронті у лютому 2026 року. За його словами, Сили оборони вистояли у "важкій битві за зиму", досягнувши відчутних результатів останніми тижнями. Протягом зимових місяців українські військові знищили більше російських солдатів, ніж противник зміг мобілізувати до своїх лав. У лютому 2026 року, за його словами, вперше з часу Курської наступальної операції Сили оборони відновили контроль над більшою територією, ніж ворог захопив.

Раніше ми також інформували, що член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут заявив про перемогу України у"битві за зиму". За його оцінкою, українські військові вперше за тривалий час звільняють більше територій, ніж захоплюють підрозділи Збройних сил РФ.