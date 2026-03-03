Иран атакует ОАЭ: пылает посольство США в Эр-Рияде (видео)

Иран в ночь на 3 марта совершил новую волну атак на соседние страны, запустив ракеты и дроны. Под ударом в частности оказались Объединенные Арабские Эмираты.

В результате атаки иранских беспилотников в столице ОАЭ Эр-Рияде поднялся пожар в здании американского посольства. Об этом сообщает агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, возле посольства США в Эр-Рияде был слышен громкий взрыв, после чего поднялся пожар. По словам двух источников, над дипломатическим кварталом Эр-Рияда, где расположены иностранные миссии, поднялся черный дым.

Издание The Guardian пишет, что под ударом Ирана оказался дипломатический квартал города. По информации медиа, взрывов было два.

"Я услышал два взрыва, а затем над кварталом поднялся дым", — сообщил источник.

Впоследствии посольство США опубликовало предупреждение на своей официальной странице в сети X, в котором призвало американских граждан оставаться в укрытиях. Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии заявил, что атака двух беспилотников на посольство вызвала пожар. Всего официально заявлено об ударе по меньшей мере 2 иранских дронов по зданию.

По информации СМИ, на момент совершения атаки посольство было пустым. Информации о пострадавших, предварительно, не поступало.

Эти взрывы были слышны на фоне того, как Иран продолжал свою кампанию, направленную против стран Персидского залива. Под ударом также оказалась Саудовская Аравия, совершая волны ракетных атак и атак беспилотников в ответ на авиаудары США и Израиля.

Дубай и Абу-Даби также этой ночью отражали воздушную атаку иранских баллистических ракет. В городах работали силы ПВО, сообщают в сети.

Информации о других последствиях иранского удара по ОАЭ не поступало.

Напомним, ранее в CNN сообщили, что США готовятся осуществить удары по Ирану с новой силой на фоне перехода к новому этапу военной операции: масштабную атаку ожидают в течение 24 часов.

Также в Clash Report рассказывали, что британскую авиабазу на Кипре атаковал "Шахед" с российскими компонентами.