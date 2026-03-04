Бьют по укрытиям ВСУ: россияне применяют боеприпасы с неизвестными веществами, — военный

Россияне в последнее время начали использовать снаряды с отравляющими веществами, включая фосфорные, на подступах к Константиновке. По словам военного, основной целью врага при таких ударах становятся укрытия ВСУ, а также позиции пилотов

Как рассказал главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Стохід" Виталий Пьясецкий в эфире программы "Ранок.LIVE", кроме фосфорных боеприпасов, россияне постоянно применяют снаряды с неизвестными ядовитыми веществами. Они используют их не только против позиций украинских войск, но и для техники и дронов. Информация о таких методах быстро передается между подразделениями Сил обороны, чтобы обеспечить своевременную реакцию и минимизировать риски.

"Все наши подразделения постоянно взаимодействуют и обмениваются информацией о любых новых методах, которые применяет враг — будь то для поражения, или для сокрытия своих передвижений или маскировки техники. Эта информация быстро распространяется по всей линии фронта. В то же время нужно понимать, что россияне часто распространяют такие "страшилки", чтобы посеять панику. Поэтому любые сообщения об их действиях всегда нужно фильтровать", — пояснил военный.

Зато в наступательных операциях тактика россиян остается неизменной: они пытаются накопить силы в укрытиях, тайком инфильтроваться через украинские позиции и подготовить дальнейшие наступательные действия.

Прошедшие дни показали, что враг пытался прорваться малыми пехотными группами, однако украинские подразделения успешно обнаруживали и ликвидировали их, не позволяя закрепиться на территории. За один день было уничтожено девять таких групп безвозвратными потерями для врага.

"Враг подрабатывал, однако безвозвратных потерь нам не удавалось нанести. Только за вчерашний день силами нашей бригады было ликвидировано девять таких групп. Действительно, наблюдалось обострение. В то же время, по сравнению с пиковыми месяцами, когда россияне сильно давили на Константиновку в полосе ответственности нашей бригады, их активность сейчас значительно снизилась", — сообщил главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий.

По его словам, на подступах к Константиновке оккупанты пытаются продвигаться малыми группами, прячась в застройке и ожидая подкрепления. И все же украинские войска вовремя обнаруживают эти группы и уничтожают их, не давая врагу закрепиться в городе.

Отдельно Пясецкий сообщил о попытке россиян 25 февраля повредить дамбу в селе Осиково к северу от Константиновки. Удар привел к временному подтоплению дороги Дружковка-Константиновка, усложнив логистику. Но несмотря на это, эффект был кратковременным, поскольку вода быстро спала, а движение транспорта возобновилось. В то же время сама дамба осталась целой, а повреждения получили только отливные трубы, через которые происходил перелив воды.

Военный подчеркнул, что активность врага снизилась по сравнению с прошлыми пиковыми месяцами, частично из-за отключения систем связи и разведки.

Напомним, что российские оккупанты на прошлой неделе совершили атаки на Константиновку в Донецкой области, применив фосфорные боеприпасы. В результате этих ударов возникли хаотичные пожары, а также погиб гражданский человек.

Кроме того, издание The Times писало, что российские оккупанты с начала войны применили химическое оружие более 9000 раз с начала полномасштабной войны, и около 70% из этих атак пришлись на 2025 год.