Россия может применить химическое оружие массового поражения, — The Times

Российские оккупанты с начала войны применили химическое оружие более 9000 раз с начала полномасштабной войны. Около 70% случаев применения пришлись на 2025 год.

Преимущественно оккупанты применяют гранаты, начиненные газами, которые созданы для борьбы с массовыми беспорядками. Об этом говорится в материале Times.

Использование химического оружия возросло после того, как был ликвидирован российский генерал Игорь Кириллов в декабре 2024 года, который был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и был причастен к применению химического оружия против украинских военных.

Украинские и европейские чиновники утверждают, что российские подразделения время от времени применяли хлорпикрин — удушающее вещество, которое впервые было применено во время Первой мировой войны.

Использование этих газов нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года и Женевский протокол 1925 года, основополагающим соглашением которых было запрещено использование химического оружия в войне.

"Западные чиновники обеспокоены тем, что химические вещества, о которых сообщает Украина, могут не отражать полный объем российского арсенала. Москва заявила в 2017 году, что уничтожила свои запасы в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, но западные разведывательные службы считают, что Россия уничтожила только свои заявленные запасы. Подозрения относительно того, что она продолжает исследования и производство химического оружия, подкрепились использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" против Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки, в Солсбери в 2018 году", — говорится в материале.

По мнению западных союзников Украины, Россия может применить более опасное химическое или биологическое оружие массового поражения, если война зайдет в тупик.

Подозрения относительно химического потенциала России также усилились после отравления Алексея Навального в 2020 году. Самый известный оппозиционный политик РФ пережил воздействие нервно-паралитического вещества, прежде чем был заключен в тюрьму по политически мотивированным обвинениям.

После отравления Навального в 2020 году исследовательская группа из открытых источников Bellingcat пришла к выводу, что российская программа "Новичок" продолжала работать после официально объявленной даты закрытия.

В разработке "Новичка" участвовала ученые, которые были переведены в якобы гражданские институты, благодаря чему удалось в дальнейшем работать над разработкой химического оружия под прикрытием медицинских и промышленных исследований.

Сотрудники двух таких учреждений — Государственного института экспериментальной военной медицины и Научного центра "Сигнал" — сыграли ключевую роль в совершенствовании и "превращении" "Новичка" в химическое оружие.

Нидерландская и немецкая спецслужбы обнаружили, что использование такого химического оружия как хлорпикрин стало "обычным явлением" для российско-украинской войны. Украина утверждает, что по меньшей мере трое солдат погибли от воздействия химических веществ.

В частности враг использует этот газ для того, чтобы выгонять украинских военных из окопов и блиндажей, выходить на открытую землю, откуда их легче атаковать.

Британия предоставила большое количество противогазов для защиты войск от таких атак.

Москва отрицает обвинения и настаивает на том, что именно Украина, а не Россия, неоднократно применяла химические вещества.

Бывший командующий Объединенных сил Великобритании и соавтор стратегического обзора обороны Великобритании Ричард Берронс отмечает, что применение более смертоносного химического оружия было бы невыгодным для Москвы. Ведь это обратит большее внимание на военные преступления РФ и может принести риск здоровью российским военным.

В начале января в ЦПД СНБО обратили внимание на запущенную Россией волну лжи о том, что Украина якобы готовится к "химической провокации" в Харьковской области. Украинцев предупредили, что так россияне могут извещать о собственных преступлениях, запланированных на ближайшие дни.

Напомним, 17 декабря 2024 года СБУ взяла ответственность за подрыв российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Самокат со взрывчаткой был взорван, когда генерал вместе с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ликвидация Кириллова — это якобы "агония бандеровского режима". По его словам, военно-политическое руководство Киева якобы ждет неминуемое возмездие.