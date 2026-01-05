В России заговорили о "химической провокации": в ЦПД предупредили, что враг может готовить "алиби"

В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на запущенную Россией волну лжи о том, что Украина якобы готовится к "химической провокации" в Харьковской области. Украинцев предупредили, что так россияне могут извещать о собственных преступлениях, запланированных на ближайшие дни.

Российская пропаганда распространяет дезинформацию об "украинской химической провокации", чтобы дискредитировать Силы обороны Украины. Оккупанты сообщают, что в город Изюм в Харьковской области якобы прибыли подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, которые готовят "теракт" в период 6-8 января. Об этом говорится в публикации ЦПД при СНБО от 5 января.

"Эта кампания может быть примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, к которым сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений", — предупредили в центре.

Публикация российской пропаганды Фото: ЦПД

Отдельно пресс-служба обратила внимание на то, что россияне обращаются к религиозной тематике. Вымышленный Москвой "теракт" привязывают к датам так называемого "православного Рождества".

"Таким образом враг пытается создать негативный образ Украины и настроить население против украинского государства", — пояснили в ЦПД.

В центре заверили, что заявления оккупантов — это элемент информационной войны, не подкрепленный никакими доказательствами.

"Зато факты применения химических веществ российскими войсками неоднократно фиксировались украинской стороной и международными организациями, а сама РФ находится под санкциями за использование химического оружия", — добавила пресс-служба.

Напомним, 2 января подполковник Виктор Трегубов информировал, что ВС РФ готовятся к наступлению в Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Примерно в 12:50 5 января в Харькове начали раздаваться взрывы. В Воздушных силах информировали о разведдрон, который корректировал ракетные удары. Волонтер Тимофей Кучер передавал, что небо затянуло дымом и горел целый квартал.