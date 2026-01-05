У Росії заговорили про "хімічну провокацію": у ЦПД попередили, що ворог може готувати "алібі"

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на запущену Росією хвилю брехні про те, що Україна нібито готується до "хімічної провокації" у Харківській області. Українців попередили, що так росіяни можуть сповіщати про власні злочини, заплановані на найближчі дні.

Російська пропаганда поширює дезінформацію щодо "української хімічної провокації", щоб дискредитувати Сили оборони України. Окупанти повідомляють, що до міста Ізюм у Харківській області нібито прибули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ, які готують "теракт" у період 6-8 січня. Про це йдеться у публікації ЦПД при РНБО від 5 січня.

"Ця кампанія може бути прикладом класичної тактики "інформаційного алібі". Росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів", — попередили у центрі.

Публікація російської пропаганди Фото: ЦПД

Окремо пресслужба звернула увагу на те, що росіяни звертаються до релігійної тематики. Вигаданий Москвою "теракт" прив'язують до дат так званого "православного Різдва".

"У такий спосіб ворог намагається створити негативний образ України та налаштувати населення проти української держави", — пояснили у ЦПД.

У центрі запевнили, що заяви окупантів — це елемент інформаційної війни, не підкріплений жодними доказами.

"Натомість факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама РФ перебуває під санкціями за використання хімічної зброї", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 2 січня підполковник Віктор Трегубов інформував, що ЗС РФ готуються до наступу у Сумській, Луганській та Харківській областях.

Приблизно о 12:50 5 січня у Харкові почали лунати вибухи. У Повітряних силах інформували про розвіддрон, який коригував ракетні удари. Волонтер Тимофій Кучер передавав, що небо затягнуло димом і палав цілий квартал.