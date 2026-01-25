Росія може застосувати хімічну зброю масового ураження, — The Times

Російські окупанти від початку війни застосували хімічну зброю понад 9000 разів від початку повномасштабної війни. Близько 70% випадків застосування припали на 2025 рік.

Переважно окупанти застосовують гранати, начинені газами, які створені задля боротьби з масовими заворушеннями. Про це йдеться в матеріалі Times.

Використання хімічної зброї зросло після того, як було ліквідовано російського генерала Ігоря Кирилова в грудні 2024, який був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ та був причетним до застосування хімічної зброї проти українських військових.

Українські та європейські чиновники стверджують, що російські підрозділи час від часу застосовували хлорпікрин — задушливу ​​речовину, яку вперше було застосовано під час Першої світової війни.

Використання цих газів порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї 1993 року та Женевський протокол 1925 року, основоположною угодою яких було заборонено використання хімічної зброї у війні.

"Західні чиновники стурбовані тим, що хімічні речовини, про які повідомляє Україна, можуть не відображати повний обсяг російського арсеналу. Москва заявила у 2017 році, що знищила свої запаси відповідно до Конвенції про хімічну зброю, але західні розвідувальні служби вважають, що Росія знищила лише свої заявлені запаси. Підозри щодо того, що вона продовжує дослідження та виробництво хімічної зброї, підкріпилися використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера російської розвідки, у Солсбері у 2018 році", — йдеться в матеріалі.

На думку західних союзників України, Росія може застосувати більш небезпечну хімічну чи біологічну зброю масового ураження, якщо війна зайде в глухий кут.

Підозри щодо хімічного потенціалу Росії також посилилися після отруєння Олексія Навального у 2020 році. Найвідоміший опозиційний політик РФ пережив вплив нервово-паралітичної речовини, перш ніж був ув'язнений за політично мотивованими звинуваченнями.

Після отруєння Навального у 2020 році дослідницька група з відкритих джерел Bellingcat дійшла висновку, що російська програма "Новачок" продовжувала працювати після офіційно оголошеної дати закриття.

У розробці "Новачка" брала участь вчені, які були переведені до нібито цивільних інститутів, завдяки чому вдалося надалі працювати над розробкою хімічної зброї під прикриттям медичних та промислових досліджень.

Співробітники двох таких установ — Державного інституту експериментальної військової медицини та Наукового центру "Сигнал" — відіграли ключову роль у вдосконаленні та "перетворенні" "Новачка" на хімічну зброю.

Нідерландська та німецька спецслужби виявили, що використання такої хімічної зброї як хлорпікрину стало "звичайним явищем" для російсько-української війни. Україна стверджує, що щонайменше троє солдатів загинули від впливу хімічних речовин.

Зокрема ворог використовує цей газ задля того, аби виганяти українських військових з окопів та бліндажів, виходити на відкриту землю, звідки їх легше атакувати.

Британія надала велику кількість протигазів для захисту військ від таких атак.

Москва заперечує звинувачення та наполягає на тому, що саме Україна, а не Росія, неодноразово застосовувала хімічні речовини.

Колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії та співавтор стратегічного огляду оборони Великої Британії Річард Берронс наголошує, що застосування більш смертоносної хімічної зброї була б невигідною для Москви. Адже це зверне більшу увагу на воєнні злочини РФ та може принести ризик здоров'ю російським військовим.

На початку січня у ЦПД РНБО звернули увагу на запущену Росією хвилю брехні про те, що Україна нібито готується до "хімічної провокації" у Харківській області. Українців попередили, що так росіяни можуть сповіщати про власні злочини, заплановані на найближчі дні.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року СБУ взяла відповідальність за підрив російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова в Москві. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли генерал разом з помічником заходили до підʼїзду будинку на Рязанському проспекті.

Заступник голови Ради національної безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що ліквідація Кирилова — це нібито "агонія бандерівського режиму". За його словами, військово-політичне керівництво Києва нібито чекає неминуча відплата.