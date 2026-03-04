Б'ють по укриттях ЗСУ: росіяни застосовують боєприпаси з невідомими речовинами, — військовий

Росіяни останнім часом почали використовувати снаряди з отруйними речовинами, включно з фосфорними, на підступах до Костянтинівки. За словами військового, основною ціллю ворога при таких ударах стають укриття ЗСУ, а такод позиції пілотів

Як розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Стохід" Віталій П'ясецький в ефірі програми "Ранок.LIVE", окрім фосфорних боєприпасів, росіяни постійно застосовують снаряди з невідомими отруйними речовинами. Вони використовують їх не лише проти позицій українських військ, а й для техніки та дронів. Інформація про такі методи швидко передається між підрозділами Сил оборони, щоб забезпечити своєчасну реакцію та мінімізувати ризики.

"Всі наші підрозділи постійно взаємодіють і обмінюються інформацією про будь-які нові методи, які застосовує ворог — чи то для ураження, чи для приховування своїх пересувань або маскування техніки. Ця інформація швидко поширюється по всій лінії фронту. Водночас потрібно розуміти, що росіяни часто поширюють такі "страшилки", щоб посіяти паніку. Тому будь-які повідомлення про їхні дії завжди потрібно фільтрувати", — пояснив військовий.

Натомість у наступальних операціях тактика росіян залишається незмінною: вони намагаються накопичити сили у укриттях, потайки інфільтруватися через українські позиції і підготувати подальші наступальні дії.

Минулі дні показали, що ворог намагався прорватися малими піхотними групами, проте українські підрозділи успішно виявляли та ліквідовували їх, не дозволяючи закріпитися на території. За один день було знищено дев’ять таких груп безповоротними втратами для ворога.

"Ворог підпрацьовував, проте безповоротних втрат нам не вдавалося завдати. Лише за вчорашній день силами нашої бригади було ліквідовано дев’ять таких груп. Дійсно, спостерігалося загострення. Водночас, порівняно з піковими місяцями, коли росіяни сильно тиснули на Костянтинівку у смузі відповідальності нашої бригади, їхня активність зараз значно знизилася", — повідомив головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П'ясецький.

За його словами,на підступах до Костянтинівки окупанти намагаються просуватися малими групами, ховаючись у забудові та очікуючи підкріплення. Тавсе ж українські війська вчасно виявляють ці групи та знищують їх, не даючи ворогу закріпитися в місті.

Окремо П'ясецький повідомив про спробу росіян 25 лютого пошкодити дамбу у селі Осикове на північ від Костянтинівки. Удар призвів до тимчасового підтоплення дороги Дружківка–Костянтинівка, ускладнивши логістику. Та попри це, ефект був короткотривалим, оскільки вода швидко спала, а рух транспорту відновився. Водночас сама дамба залишилася цілою, а пошкоджень зазнали лише відливні труби, через які відбувався перелив води.

Військовий підкреслив, що активність ворога знизилася порівняно з минулими піковими місяцями, частково через відключення систем зв’язку та розвідки.

Нагадаємо, що російські окупанти минулого тижня здійснили атаки на Костянтинівку на Донеччині, застосувавши фосфорні боєприпаси. Внаслідок цих ударів виникли хаотичні пожежі, а також загинула цивільна людина.

Крім того, видання The Times писало, що російські окупанти від початку війни застосували хімічну зброю понад 9000 разів від початку повномасштабної війни, і близько 70% з цих атак припали на 2025 рік.