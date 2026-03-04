США провели запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III: Вашингтон проверил ядерную триаду

Соединенные Штаты 3 марта осуществили плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевого оснащения с космической базы Ванденберг в Калифорнии. В Пентагоне подчеркнули, что тест не связан с текущими мировыми событиями и является частью долгосрочной программы проверки боеготовности ядерной триады.

3 марта в 23:01 по тихоокеанскому времени США провело запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космической базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета была оснащена двумя испытательными аппаратами возвращения на Землю, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Этот запуск был запланирован много лет назад и не является ответом на мировые события. Он является ключевым компонентом программы, которая действует уже десятилетиями и включает более 300 аналогичных испытаний, предназначенных для проверки эффективности системы оружия. Собранные во время тестов данные используют для оценки эффективности системы и ее дальнейшего развития Воздушных сил США. Запуск получил обозначение GT 255.

"GT 255 позволил нам оценить производительность отдельных компонентов ракетной системы. Постоянно оценивая различные профили миссий, мы можем повысить производительность всего парка МБР, обеспечивая максимальный уровень готовности к наземной части ядерной триады страны", — сказала подполковник Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний.

Это испытание было сосредоточено на характеристиках многослойных корпусов МБР, которые используются для повышения эффективности ракет и преодоления вражеской обороны. Во время испытаний две МБР преодолели тысячи миль до заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Это позволяет инженерам и экспертам по вооружению собрать данные о точности и надежности ракеты, проверяя, работает ли каждый компонент системы вооружения МБР должным образом.

"Данные, которые мы собираем, гарантируют, что наши возможности дальнего удара — это не просто теоретическая концепция, а проверенная, надежная и смертоносная сила, готовая защитить страну в любой момент", — сказал Дэвис.

В то же время в ВВС США отмечают, что Minuteman III остается на боевом дежурстве, однако в перспективе его планируют заменить на новую систему LGM-35A Sentinel, которая является модернизацией наземной составляющей ядерной триады США.

