США провели запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III: Вашингтон перевірив ядерну тріаду

Сполучені Штати 3 березня здійснили плановий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойового оснащення з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії. У Пентагоні наголосили, що тест не пов’язаний із поточними світовими подіями та є частиною довгострокової програми перевірки боєготовності ядерної тріади.

3 березня о 23:01 за тихоокеанським США провело запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії. Ракета була оснащена двома випробувальними апаратами повернення на Землю, повідомили в Командуванні глобальних ударів ВПС США.

Цей запуск був запланований багато років тому і не є відповіддю на світові події. Він є ключовим компонентом програми, яка діє вже десятиліттями та включає понад 300 аналогічних випробувань, призначених для перевірки ефективності системи зброї. Зібрані під час тестів дані використовують для оцінки ефективності системи та її подальшого розвитку Повітряних сил США. Запуск отримав позначення GT 255.

Відео дня

"GT 255 дозволив нам оцінити продуктивність окремих компонентів ракетної системи. Постійно оцінюючи різні профілі місій, ми можемо підвищити продуктивність усього парку МБР, забезпечуючи максимальний рівень готовності до наземної частини ядерної тріади країни", — сказала підполковник Каррі Рей, командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань.

Це випробування було зосереджено на характеристиках багатошарових корпусів МБР, які використовуються для підвищення ефективності ракет та подолання ворожої оборони. Під час випробувань дві МБР подолали тисячі миль до заздалегідь визначеної цілі на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах. Це дозволяє інженерам та експертам з озброєння зібрати дані про точність та надійність ракети. перевіряючи, чи кожен компонент системи озброєння МБР працює належним чином.

"Дані, які ми збираємо, гарантують, що наші можливості далекого удару — це не просто теоретична концепція, а перевірена, надійна та смертоносна сила, готова захистити країну в будь-який момент", — сказав Девіс.

Водночас у ВПС США зазначають, що Minuteman III залишається на бойовому чергуванні, однак у перспективі його планують замінити на нову систему LGM-35A Sentinel, що є модернізацією наземної складової ядерної тріади США.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі шукають способи не допустити затримок у постачанні Україні ракет для комплексів Patriot, на тлі подій на Близькому Сході. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що вже цього тижня європейських виробників закликатимуть прискорити передачу необхідних боєприпасів.

Раніше ми також інформували, що на російському полігоні Капустин Яр, звідки здійснюються запуски комплексу "Орешник", заплановані командно-штабні навчання ракетних військ із 3 по 7 березня. У зв’язку з цим можливе оголошення повітряних тривог по всій території України.