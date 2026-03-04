СМИ пишут об увеличении численности армии РФ до 2,4 млн: какой указ Путин издал на самом деле

Согласно указу главы Кремля, штатная численность ВС РФ сейчас составляет 2 391 770 человек, из которых военнослужащих — 1 502 640. Но в Украине отмечают, что на самом деле Путин ничего не увеличивал.

Официально, росСМИ вышли 4 марта с заголовками, что Владимир Путин "установил новую штатную численность Вооруженных Сил России". Соответствующий указ российского лидера был опубликован в среду, 4 марта, на портале правовых актов. Но украинские эксперты обратили внимание, что несмотря на впечатляющую цифру: почти 2,4 млн, это лишь замыливание глаз. Фокус разбирался, что с указом Путина не так.

Указ Путина об армии РФ

Итак, российские СМИ довольно скупо сообщают об увеличении российской армии и отмечают, что новый указ Путина вступает в силу со дня его подписания. Предыдущий — от сентября 2024 года — считается утратившим силу. В предыдущей версии была прописана штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 "единиц", в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Відео дня

Согласно новому указу — штатная численность ВС РФ сейчас составляет 2 391 770 человек, из которых военнослужащих — 1 502 640. Но такую "подробную" сравнительную информацию опубликовали лишь несколько росСМИ. Большинство ограничилось лишь публикацией указа Путина без всяких объяснений.

Увеличение армии РФ — реакция Украины

На это обратил внимание и руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Сейчас всюду разгоняют новость о "2,4 млн". Но стоит сразу уточнить: эта цифра не новая. Такой предельный штат Вооруженных сил РФ Путин установил еще в 2024 году, и с тех пор он остается без изменений", — отметил Андющенко.

И опубликовал предварительные показатели численности армии РФ:

2024 (и новый указ 2026 года) — 2 389 130 человек в целом, из них 1,5 млн военных.

Декабрь 2023 — 2 209 130 человек, из них 1,32 млн военных.

Август 2022 — примерно 2,04 млн в целом, из них 1,15 млн военных.

До полномасштабного вторжения (2021) — чуть больше 1 млн военных.

То есть никакого нового увеличения не произошло. Фактически речь идет лишь о повторении уже действующего параметра.

Но Петр Андющенко отметил, что это наоборот, еще раз демонстрирует системные проблемы с рекрутингом в российской армии. Потому что даже при формально разрешенной численности в 2,4 млн россияне так и не смогли ее реально укомплектовать.

Напомним, Фокус ранее рассказывал о том, что пока Москва публично говорит о переговорах, в российском тылу могут готовить совсем другой сценарий — новую волну мобилизации. По оценкам аналитиков, Кремль может попытаться привлечь к войне еще около 400 тысяч человек.

А 19 февраля появилась статья The Economist, в которой объяснили, почему война в Украине стала ловушкой для Путина и почему он не может ее закончить, даже если бы хотел.