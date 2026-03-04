ЗМІ пишуть про збільшення чисельності армії РФ до 2,4 млн: який указ Путін видав насправді

Згідно з указом глави Кремля, штатна чисельність ЗС РФ наразі становить 2 391 770 осіб, з яких військовослужбовців – 1 502 640. Але в Україні зазначають, що насправді Путін нічого не збільшував.

Офіційно, росЗМІ вийшли 4 березня із заголовками, що Володимир Путін "встановив нову штатну чисельність Збройних Сил Росії". Відповідний указ російського лідера було опубліковано у середу, 4 березня, на порталі правових актів. Але українські експерти звернули увагу, що попри вражаючу цифру: майже 2,4 млн, це лише замилювання очей. Фокус розбирався, що з указом Путіна не так.

Указ Путіна про армію РФ

Отже, російські ЗМІ досить скупо повідомляють про збільшення російської армії та зазначають, що новий указ Путіна набирає чинності з дня його підписання. Попередній — від вересня 2024 року — вважається таким, що втратив чинність. У попередній версії було прописано штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 389 130 "одиниць", у тому числі 1 500 000 військовослужбовців.

Згідно з новим указом - штатна чисельність ЗС РФ наразі становить 2 391 770 осіб, з яких військовослужбовців – 1 502 640. Але таку "докладну" порівняльну інформацію опублікували лише кілька росЗМІ. Більшість обмежилась лише публікацією указу Путіна без жодних пояснень.

Збільшення армії РФ – реакція України

На це звернув увагу і керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Зараз усюди розганяють новину про "2,4 млн". Але варто одразу уточнити: ця цифра не нова. Такий граничний штат Збройних сил РФ Путін встановив ще у 2024 році, і з того часу він залишається без змін", - зауважив Андющенко.

Та опублікував попередні показники чисельності армії РФ:

2024 (та новий указ 2026 року) — 2 389 130 осіб загалом, з них 1,5 млн військових.

Грудень 2023 — 2 209 130 осіб, з них 1,32 млн військових.

Серпень 2022 — приблизно 2,04 млн загалом, з них 1,15 млн військових.

До повномасштабного вторгнення (2021) — трохи більше 1 млн військових.

Тобто жодного нового збільшення не відбулося. Фактично мова йде лише про повторення вже чинного параметра.

Але Петро Андющенко зауважив, що це навпаки, ще раз демонструє системні проблеми з рекрутингом у російській армії. Бо навіть при формально дозволеній чисельності у 2,4 млн росіяни так і не змогли її реально укомплектувати.

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав про те, що поки Москва публічно говорить про переговори, у російському тилу можуть готувати зовсім інший сценарій — нову хвилю мобілізації. За оцінками аналітиків, Кремль може спробувати залучити до війни ще близько 400 тисяч людей.

