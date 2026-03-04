Підтримайте нас RU
Воєнний фокус

ЗМІ пишуть про збільшення чисельності армії РФ до 2,4 млн: який указ Путін видав насправді

армія рф
Путін нібито збільшив кількість армії РФ | Фото: РИА Новости

Згідно з указом глави Кремля, штатна чисельність ЗС РФ наразі становить 2 391 770 осіб, з яких військовослужбовців – 1 502 640. Але в Україні зазначають, що насправді Путін нічого не збільшував.

Офіційно, росЗМІ вийшли 4 березня із заголовками, що Володимир Путін "встановив нову штатну чисельність Збройних Сил Росії". Відповідний указ російського лідера було опубліковано у середу, 4 березня, на порталі правових актів. Але українські експерти звернули увагу, що попри вражаючу цифру: майже 2,4 млн, це лише замилювання очей. Фокус розбирався, що з указом Путіна не так.

Указ Путіна про армію РФ
Указ Путіна про армію РФ

Отже, російські ЗМІ досить скупо повідомляють про збільшення російської армії та зазначають, що новий указ Путіна набирає чинності з дня його підписання. Попередній — від вересня 2024 року — вважається таким, що втратив чинність. У попередній версії було прописано штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 389 130 "одиниць", у тому числі 1 500 000 військовослужбовців.

Згідно з новим указом - штатна чисельність ЗС РФ наразі становить 2 391 770 осіб, з яких військовослужбовців – 1 502 640. Але таку "докладну" порівняльну інформацію опублікували лише кілька росЗМІ. Більшість обмежилась лише публікацією указу Путіна без жодних пояснень.

Збільшення армії РФ – реакція України

На це звернув увагу і керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Зараз усюди розганяють новину про "2,4 млн". Але варто одразу уточнити: ця цифра не нова. Такий граничний штат Збройних сил РФ Путін встановив ще у 2024 році, і з того часу він залишається без змін", - зауважив Андющенко.

Та опублікував попередні показники чисельності армії РФ:

  • 2024 (та новий указ 2026 року) — 2 389 130 осіб загалом, з них 1,5 млн військових. 
  • Грудень 2023 — 2 209 130 осіб, з них 1,32 млн військових. 
  • Серпень 2022 — приблизно 2,04 млн загалом, з них 1,15 млн військових. 
  • До повномасштабного вторгнення (2021) — трохи більше 1 млн військових. 

Тобто жодного нового збільшення не відбулося. Фактично мова йде лише про повторення вже чинного параметра.

Але Петро Андющенко зауважив, що це навпаки, ще раз демонструє системні проблеми з рекрутингом у російській армії. Бо навіть при формально дозволеній чисельності у 2,4 млн росіяни так і не змогли її реально укомплектувати.

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав про те, що поки Москва публічно говорить про переговори, у російському тилу можуть готувати зовсім інший сценарій — нову хвилю мобілізації. За оцінками аналітиків, Кремль може спробувати залучити до війни ще близько 400 тисяч людей.

А 19 лютого з'явилась стаття The Economist, у якій пояснили, чому війна в Україні стала пасткою для Путіна і чому він не може її закінчити, навіть якби хотів.