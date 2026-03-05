"Немедленно сообщим": Рютте рассказал, когда НАТО вмешается в войну против Ирана (видео)

Страны-члены НАТО не участвуют в совместной военной операции США и Израиля против Ирана, однако поддерживают эту кампанию, которая направлена против иранского ядерного и ракетного потенциала.

В то же время силы НАТО остаются готовыми защищать территорию Альянса, заявил в комментарии Newsmax генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Наш Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, наше высшее военное руководство, а также, конечно, все наши мужчины и женщины в форме — мы заботимся о том, чтобы мы могли защитить и защитили каждый дюйм территории НАТО. В то же время мы полностью солидарны с нашими друзьями и партнерами на Ближнем Востоке, поскольку видим эти неизбирательные атаки против ОАЭ, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и других стран региона. Мы решительно поддерживаем их. Я нахожусь на постоянной связи с ними, ведь мы хотим быть уверенными: что бы мы ни могли сделать для их безопасности — мы им в этом поможем", — сказал Рютте.

Он уточнил, что пока силы НАТО не будут привлечены к совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

"Мы всегда будем оставаться очень неоднозначными относительно того, когда будет применена статья 5. И если она будет применена, мы немедленно сообщим об этом всем. Но мы остаемся очень неоднозначными, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, стали умнее", — отметил Рютте.

Он также отметил, что НАТО является платформой для проектирования силы США на мировую арену и поддерживает действия Дональда Трампа в регионе.

Напомним, 4 марта Тегеран попал под новые удары США и Израиля.

Фокус также писал о том, что на фоне войны в Иране переговоры между Украиной, РФ и США отложены на неопределенный срок.