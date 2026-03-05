"Негайно повідомимо": Рютте розповів, коли НАТО втрутиться у війну проти Ірану (відео)

Країни-члени НАТО не беруть участі у спільній військовій операції США та Ізраїлю проти Ірану, проте підтримують цю кампанію, яка спрямована проти іранського ядерного та ракетного потенціалу.

Водночас сили НАТО залишаються готовими захищати територію Альянсу, заявив в коментарі Newsmax генеральний секретар НАТО марк Рютте.

"Наш Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, наше вище військове керівництво, а також, звісно, всі наші чоловіки та жінки у формі — ми дбаємо про те, щоб ми могли захистити і захистили кожен дюйм території НАТО. Водночас ми повністю солідарні з нашими друзями та партнерами на Близькому Сході, оскільки бачимо ці невибіркові атаки проти ОАЕ, Бахрейну, Оману, Саудівської Аравії, Кувейту та інших країн регіону. Ми рішуче підтримуємо їх. Я перебуваю на постійному зв'язку з ними, адже ми хочемо бути впевненими: що б ми не могли зробити для їхньої безпеки — ми їм у цьому допоможемо", — сказав Рютте.

Він уточнив, що наразі сили НАТО не будуть залучені до спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

"Ми завжди будемо залишатися дуже неоднозначними щодо того, коли буде застосована стаття 5. І якщо вона буде застосована, ми негайно повідомимо про це всіх. Але ми залишаємося дуже неоднозначними, тому що не хочемо, щоб наші вороги, наші супротивники, стали розумнішими", — зазначив Рютте.

Він також наголосив, що НАТО є платформою для проєктування сили США на світову арену та підтримує дії Дональда Трампа у регіоні.

Нагадаємо, 4 березня Тегеран потрапив під нові удари США та Ізраїлю.

Фокус також писав про те, що на тлі війни в Ірані переговори між Україною, РФ та США відкладено на невизначений термін.