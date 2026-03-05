Действовала почти 40 лет: Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия в стране

Финляндия планирует отменить законодательный запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Правительство страны объясняет инициативу необходимостью усиления обороны после вступления в НАТО и ростом рисков безопасности в Европе.

Финляндия отменит давний запрет на хранение ядерного оружия на своей территории, заявило правительство в четверг, сообщило информационное агентство Reuters. Финляндия в этом шаге объединилась со своими скандинавскими соседями.

Закон Финляндии о ядерной энергетике, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, владение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на своей территории. Это некоторые финны рассматривают как положение, которое будет выгодным только России, если когда-то возникнет война.

Хотя Финляндия сохраняла нейтралитет во время эпохи Холодной войны, страна в 2023 году присоединилась к военному альянсу НАТО в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Эта поправка необходима для того, чтобы Финляндия могла осуществлять военную оборону как часть альянса и в полной мере воспользоваться преимуществами сдерживания и коллективной обороны НАТО", — заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Предложенное изменение будет далее передано в парламент, где правое коалиционное правительство имеет большинство.

Соседи Швеция, Дания и Норвегия давно ведут политику неразмещения ядерного оружия на своих территориях в мирное время. Однако они не имеют законодательных запретов во время войны. Союзники Финляндии по НАТО, Франция и Германия, объявили в понедельник о планах углубить сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания. Это свидетельствует об изменении политики, поскольку Европа сталкивается с ростом угроз со стороны России и нестабильностью, связанной с иранским конфликтом.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров. В 2024 году она подписала оборонный пакт с Соединенными Штатами, позволивший Вашингтону использовать 15 военных объектов Финляндии.

