Діяла майже 40 років: Фінляндія скасувала заборону на розміщення ядерної зброї в країні

Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. Уряд країни пояснює ініціативу необхідністю посилення оборони після вступу до НАТО та зростанням безпекових ризиків у Європі.

Фінляндія скасує давню заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, заявив уряд у четвер, повідомило інформаційне агентство Reuters. Фінляндія у цьому кроці об’єдналась із своїми скандинавськими сусідами.

Закон Фінляндії про ядерну енергетику, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння та детонацію ядерних вибухових речовин на своїй території. Це деякі фіни розглядають як положення, яке буде вигідним лише Росії, якщо колись виникне війна.

Хоча Фінляндія зберігала нейтралітет під час епохи Холодної війни, країна у 2023 році приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО", — заявив на прес-конференції міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

Запропонована зміна буде далі передана до парламенту, де правий коаліційний уряд має більшість.

Сусіди Швеція, Данія та Норвегія давно ведуть політику нерозміщення ядерної зброї на своїх територіях у мирний час. Однак вони не мають законодавчих заборон під час війни. Союзники Фінляндії по НАТО, Франція та Німеччина, оголосили в понеділок про плани поглибити співпрацю з європейськими партнерами у сфері ядерного стримування. Це свідчить про зміну політики, оскільки Європа стикається зі зростанням загроз з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з іранським конфліктом.

Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів. У 2024 році вона підписала оборонний пакт зі Сполученими Штатами, що дозволив Вашингтону використовувати 15 військових об'єктів Фінляндії.

